Mary Boquitas: “fui la primera víctima abusada por Sergio Andrade”

Raquenel Portillo, mejor conocida como Mary Boquitas, estrena su podcast “En boca cerrada” donde habla sobre su relación con el productor Sergio Andrade, de quien se convirtió en su esposa a los 15 años de edad y se vio involucrada en el escándalo de corrupción de menores junto a Gloria Trevi y otras jovencitas, para luego terminar en cárceles de Brasil y México.

En una reciente entrevista, la artista se refirió a su nuevo proyecto, donde cuenta su verdad. "Siento muchas cosas horribles, fueron 20 años, fui la primera víctima codependiente, abusada y la última. Era justo y necesario hablar por muchas razones, porque a nivel personal y profesional ya venía con la intención de contar mi historia, no una versión más", dijo la actriz y cantante sobre su traumática experiencia.

El nuevo proyecto de Mary Boquitas es su podcast "En boca cerrada".

Con respecto a su vida profesional, Mary está muy entusiasmada comenzando el año con dos obras, y ahora estrena su podcast, que según la artista, era justo y necesario por varias razones, ya que tenía la intención de contar su historia. “El primer detonante fue cuando hace unos años me sentí mal de los pulmones y me descubren un adenoma, gracias a Dios benigno y dije: 'He estado con la boca cerrada mucho tiempo y eso tiene que decirse'”, expresó Mary Boquitas.

Otros de los motivos por el que emprendió este nuevo proyecto es la manipulación del escándalo del caso Sergio Andrade. “Número dos, también estoy ejerciendo mi derecho a contar mi historia, este escándalo del que vengo ha sido muy manipulado y me doy cuenta de que hasta la versión que mi familia tiene de mí es la versión que los demás han dicho de mí, no la historia que yo quiero contar”, comentó la actriz y cantante.

En su podcast, Mary Boquitas cuenta su verdad sobre el escandaloso "Caso Andrade".

Mary Boquitas, creyó que al ser declarada inocente en el caso de corrupción de menores, su vida volvería a encaminarse, pero no fue así. “Cuando salgo de prisión declarada inocente, pienso que todo se va a quedar ahí, dejo todo en las manos de Dios y me voy a dedicar a vivir, tratar de recuperar lo que me quitaron y desafortunadamente no se quedó ahí. Hoy, me siento valiente, he dejado el miedo atrás. Son 10 episodios que vienen en orden cronológico”, expresó la cantante.

Asimismo, la artista ha dejado en claro que su podcast “En boca cerrada” se viene fuerte ya que profundiza en varios detalles de su relación con Sergio Andrade, como por ejemplo el momento en el que el productor le pidió matrimonio. “Esto fue una historia de amor, cuando empiezo con Sergio Andrade yo no me vendo por ser artista, yo cambio mi prioridad porque me enamoré y me caso con él a los 15 años. Cuento cómo me propuso matrimonio, obviamente mis padres firman porque era menor de edad y cómo fue la presión, las amenazas”, confesó Mary Boquitas.