Esto es lo que Karina Banda superó con terapia para fortalecer su amor con Carlos Ponce

El cantante Carlos Ponce y la conductora Karina Banda son considerados una de las parejas más queridas del medio artístico latino, además de ser un ejemplo de amor, esfuerzo y trabajo, que los llevará a compartir juntos el nuevo proyecto “Enamorándonos La Isla” que se estrenará el próximo 20 de abril de 2023 por la plataforma VIX.

Sin embargo, a pesar de la excelente relación que siempre mantuvieron Ponce y Banda, la conductora se sinceró a través de sus redes sociales con sus seguidores, y reconoció un aspecto de su personalidad que tuvo que trabajar para fortalecer su amor con Carlos, algo muy común en las parejas, por lo que recurrió a ayuda profesional con sesiones de terapia.

Karina Banda reveló que trató sus celos con ayuda profesional.

En una dinámica de preguntas y respuestas, Karina interactuó con sus seguidores a través de sus historias de Instagram. "¿Eres celosa? ¿Te dan celos cuando estás lejos de tu esposo por mucho tiempo?", fue uno de los cuestionamientos que recibió la conductora por parte de uno de sus fans

La conductora no dudó en responder con la sinceridad que la caracteriza. "Antes era MUY celosa, pero Maricela Guerrero me ayudó a trabajar en eso, Carlos no tiene por qué pagar los platos rotos de mi pasado", respondió Karina con total franqueza.

Karina Banda y Carlos Ponce están proyectando convertirse en padres.

Maricela es la psicóloga terapeuta y especialista en terapia de emociones, que trabajó junto a la presentadora mexicana para superar ese aspecto de su personalidad.

Al parecer, el trabajo realizado con la profesional dio sus frutos y la pareja, que se casó en junio de 2022, están con planes de convertirse en papás. Así lo dejó en claro Karina ante una de las preguntas que recibió sobre ese tema, a la que respondió con un contundente “Sí”. Mientras que disfrutan de su amor, y a la espera de que llegue sus primer hijo, la presentadora va camino a Los Ángeles para acompañar a Carlos Ponce, quien tiene programada una grabación en esa ciudad.