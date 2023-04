Así luce hoy Alma Varsano, la hija mayor de Gal Gadot

Gal Gadot es una de las actrices más importantes y consagradas de Hollywood. Pero más allá de su rotundo éxito cinematográfico y artístico, en lo personal también disfruta de una actualidad excelente junto a su esposo y sus tres hijas: las pequeñas Alma, Maya y Daniella.

Conocida en todo el mundo por su papel como Wonder Woman, la poderosa superheroína de DC, lo cierto es que la vida privada de Gal Gadot puede verse a través de sus redes y lo que viene llamando la atención en este último tiempo es la presencia de su hija mayor: Alma Varsano.

Tiempo atrás la actriz se mostró mega orgullosa de su hija más grande, que tiene apenas 11 años (nació en noviembre de 2011). Lo hizo vía un video que subió a su Instagram en el que se la puede ver a la niña practicando artes marciales y rompiendo una tabla.

La pequeña corre, salta antes de llegar a una colchoneta y con una patada en el aire da de lleno sobre la tabla que sujetaba uno de sus compañeros.??? Un golpe preciso que demuestra las dotes de Alma para las artes marciales.

"Mami orgullosa", escribió la artista de 37 años junto a la publicación, demostrando que la niña también heredó la destreza de la celebridad. Varios dijeron que la pequeña ya es toda una "mini Wonder Woman".

Fue aproximadamente en esa misma época en la que la carrera de Gal Gadot comenzó a despegar a nivel mundial. Esto tiene que ver con el hecho de que sus tres hijas hasta ya tuvieron un paso por el cine.

Alma Varsano, la hija mayor de Gal Gadot, a través de los años.

¿Cómo fue esto? Y es que en una de las películas de Wonder Woman que se realizaron por estos años, tanto el esposo de la actriz Jaron Varsano como así también Maya (5 años) y Daniella (1 año) hicieron un pequeño cameo como ciudadanos dentro del film.

En una entrevista con Jimmy Fallon, Gal Gadot confesó cuál es la graciosa reacción de Alma cuando la gente habla de Wonder Woman. "Ella es lo mejor que me ha pasado, es mi hija. Cuando la gente me habla de Wonder Woman, ella se apodera de la conversación", comenzó explicando antes de ponerse en la piel de la niña. Gal Gadot junto a sus tres hijas de compras por la vía pública.