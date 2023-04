¿Stephanie Salas y Humberto Zurita se casan?

El reconocido actor mexicano Humberto Zurita enviudó cuando el 26 de febrero de 2019 falleció su esposa Christian Bach, con quien estuvo casado durante 33 años. Luego de este triste hecho, se lo ha relacionado con varias mujeres, pero el galán de telenovelas ha sido fiel a la memoria de la madre de sus hijos durante todo ese tiempo. Sin embargo, el año pasado sorprendió a todos cuando confirmó que mantenía una relación sentimental con Stephanie Salas.

Stephanie Salas y Humberto Zurita han consolidado su relación en muy poco tiempo.

Lo cierto es que la relación entre ambos artistas se ha consolidado y no dudan en presumir su amor en público, como el pasado 14 de febrero de 2023 cuando el galán le dedicó un romántico mensaje a su enamorada a través de sus redes sociales. "La vida me brinda hoy, un camino nuevo para poder hacer crecer de nuevo la semilla del amor. Tú eres la mujer con la que puedo compartir el camino que me queda por recorrer. Gracias amor por tu cariño y tu dulzura, por tu integridad y tu forma original y sincera de amar y hacer crecer en mi corazón la fuerza del amor. La vida sin amor, no tiene sentido. Te amo hoy, 14 de febrero aquí y ahora y, todos los días que me queden por vivir Stephanie Salas", escribió Humberto Zurita.

Stephanie Salas y Humberto Zurita no dudan en presumir su amor en público.

Debido a que la relación entre Stephanie y Humberto marcha de las mil maravillas, existe la posibilidad de matrimonio y así lo dejó ver la ex de Luis Miguel. "Siempre he querido llegar al altar, pero nunca ha podido ser posible, así que esperemos que pronto", confesó Salas a los medios de comunicación.

Asimismo, la actriz bromeó con una celebración familiar, ya que se rumorea que su hija Michelle Salas está con planes de casarse. "¡Boda doble, exacto!", exclamó la novia de Humberto.

Mientras tanto, Stephanie Salas y Humberto Zurita siguen disfrutando de su amor y de su trabajo, donde en estos momentos están compartiendo créditos en la obra de teatro “Papito querido”.