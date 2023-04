Esta fue la escena más difícil que le tocó rodar a Saoirse Ronan en lo que va de su carrera actoral

A esta altura no necesita presentación. Es que Saoirse Ronan conmueve desde el primer momento que llegó a la pantalla grande y no es casualidad que los grandes cineastas del momento la elijan para interpretar los papeles protagónicos. La joven estrella forma parte de la nueva generación de actores que tiene a las audiencias enamoradas pero no todas las escenas son tan fáciles de rodar. Existe una en particular bastante intensa y romántica en la que Ronan se sintió muy incómoda. Te compartimos este complicado momento que logró superar con creces.

Actualmente, Saoirse Ronan es una de las actrices más solicitadas de Hollywood. Ya desde pequeña conquistó a los críticos con su actuación en Atonement, y desde ese momento, comenzó a aparecer con más frecuencia en otros filmes como The Lovely Bones, Hanna, The Host, El gran hotel Budapest, entre otros.

Saoirse Ronan es unade las actrices del momento.

A partir del 2015, comenzó a ganar aún más notoriedad, especialmente luego de protagonizar Brooklyn y Lady Bird, de Greta Gerwig. Luego, vinieron Las dos reinas, Mujercitas, The French Dispatch y su más reciente, Mira como corren. Lo cierto es que en todos estos filmes, Saoirse Ronan ha demostrado su gran talento para la actuación, pero existe otra película que protagonizó y que también se convirtió en uno de sus mejores trabajos.

Se trata de On Chesil Beach. La misma es un drama romántico británico de 2017 que contó con la dirección de Dominic Cooke. La película se basa en la novela homónima de Ian McEwan, quien también ofició como guionista. El elenco, además de Saoirse Ronan, lo completan Billy Howle, Emily Watson, Samuel West, entre otros.

Saoirse Ronan reveló cuál fue la escena más difícil de grabar en su carrera.

La historia está ambientada en 1962 y se centra en la historia de Florence y Edward. Ella proviene de una clase social alta, mientras que él, todo lo contrario. Aún así, se enamoran y rápidamente deciden casarse. Durante la noche de bodas, siendo ambos vírgenes, la pareja vive su primer encuentro romántico, pero las cosas no salen como ambos planean, dejando consecuencias que cambiarán su matrimonio y sus vidas para siempre.

Sin dudas se trató de una película cargada de drama y romance, y como su trama lo expresa, ambos actores debieron comprometerse a filmar una escena romántica, que no fue para nada placentera. Según reveló la propia Saoirse, filmar dichas escenas fue “muy incómodo”.

Saoirse sintió incomodidad de grabar una escena romántica en la película On Chesil Beach.

Para que la escena funcionara de acuerdo a la trama, tenía que ser extraña y generar incomodidad. La actriz reveló que les llevó una semana entera filmar aquellas escenas en la cama, y que las mismas, estaban coreografiadas y meticulosamente planeadas. “Teníamos que hacerlo lo más incómodo posible”, y así fue como ella también lo sintió.

“En aquel tiempo, había mucha falta de comunicación. Las relaciones son difíciles incluso ahora, pero si al menos hablas con tu pareja sobre cómo te sientes, puedes hacer un progreso. Pero por aquel entonces, se esperaba que las personas se callaran y solo lo hicieran”, reveló la actriz sobre el trasfondo de la película.

Aún así, y a pesar de que filmar dicha escena romántica no fue tan placentero para los actores, lo cierto es que ambos mantuvieron una gran relación durante el rodaje, y no dejaron que la escena los afectara. Billy Howle reveló que se divirtieron mucho filmando la película y que “Saoirse es muy graciosa”. Además, por suerte de ambos, dicha escena fue una de las últimas en filmarse, por lo que pudieron pasar todo el rodaje sin preocuparse por ello, y cuando llegó el momento, optaron por meterse presión.

On Chesil Beach se estrenó en el Festival de Cine de Toronto y fue mayormente bien recibida por la crítica, quienes alabaron las actuaciones de Saoirse Ronan y Billy Howle por sobre todo. La película se encuentra disponible en Paramount Plus en Latinoamérica mientras que en España se puede ver en Amazon Prime Video.