El insólito pedido de Chayanne a sus seguidores de Twitter

Chayanne se ha vuelto en el último tiempo toda una celebridad en las redes sociales pero creemos que su preferida es Twitter ya que interactúa muy seguido con su público y sus seguidores a través de los tuits. En una de sus últimas publicaciones hizo una pregunta más que interesante, cuál de todas sus frases es la más romántica o la más sentida y, por supuesto, se dispararon una enorme diversidad de respuestas si tenemos en cuenta el gran repertorio con el que cuenta el puertorriqueño. ¿Cuál es la tuya?

Después de cuatro años sin lanzar nueva música, Chayanne quiso celebrar su 58 cumpleaños regalándonos una nueva canción, Te amo y punto, y meses después Como tú y yo, single que da nombre a su próximo álbum, que está a punto de llegar pero del que todavía desconocemos los detalles. El artista está muy activo en sus redes sociales, donde interactúa con sus fans y les hace preguntas sobre su música o les propone retos que tienen que cumplir como prueba de su amor incondicional.

Chayanne realizó un insólito pedido a sus seguidores de Twitter relacionado con sus canciones.

Especialmente en su cuenta de Twitter, donde esta vez ha querido conocer cuáles son las canciones que más han marcado a sus seguidores. Esas que tocan el corazón al escuchar algunas de sus frases, que van directas al alma. Una pregunta que ha recibido miles de respuestas y que, posteriormente, él mismo ha compartido su propia frase para dejar claro cuál de todas es su favorita, o al menos eso nos ha hecho creer al compartirla.

“Abro hilo de frases de mis canciones que les han marcado el corazón…”, escribió Chayanne en su cuenta de Twitter. Una frase que ha llamado rápidamente la atención de sus fans, que se han lanzado a compartir sus frases y que han llenado de comentarios la publicación, superando las mil respuestas y dejando claro que en la variedad está el gusto. Y es que han surgido frases de numerosas canciones, lógico si tenemos en cuenta que tiene más de 20 trabajos discográficos si contamos álbumes de estudio, tributo, recopilatorios y en vivo.

Abro hilo de frases de mis canciones que les han marcado el corazón… — CHAYANNE (@CHAYANNEMUSIC) April 9, 2023

Algunas de las frases de sus canciones más mencionadas fueron: “Fuiste tanto y fuiste tan poco / así son las historias de locos”, “En palabras simples y comunes, yo te extraño”, “Y ahora tú te vas así como si nada. Arrancándome la vida”, “Si nos quedara poco tiempo, si mañana acaban nuestros días. Y si no te he dicho suficiente. Que te adoro con la vida”, “Si te he fallado, te pido perdón, De la única forma que sé, Abriendo las puertas de mi corazón, Para cuando decidas volver…”.

Aunque si hay alguna que destaca por encima del resto es el estribillo de Torero, canción que marcó su carrera musical y a toda una generación que todavía sigue cantándola de principio a fin. Y para Chayanne, según ha dejado caer en su último tuit, es una de las frases de su última canción: “Voy a decir que estoy enamorado de ti…”, del pasado año 2022 y del tema Como tú y yo.