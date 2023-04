Arnold Schwarzenegger se vistió de Terminator y reparó los baches de California

Los baches en las calles de California aumentaron en gran medida durante los últimos meses debido al deterioro causado por las fuertes tormentas que azotaron la región durante el último invierno. Es por eso que, harto de esperar una solución, Arnold Schwarzenegger tomó una pala, se puso su mejor traje de Terminator y arregló un enorme bache de su vecindario en él mismo.

Arnold Schwarzenegger no se anda con pequeñeces y en esta ocasión no ha sido la excepción. El actor tomó acción para solucionar el problema que tenía en su barrio, tapando personalmente algunos de los agujeros que no habían sido reparados a tiempo.

El exgobernador de California tuiteó un video durante la jornada del martes, en el que se lo puede ver a él junto con un ayudante usando concreto empaquetado para reparar una calle del área de Brentwood.

“Hoy, después de que todo el vecindario se molestó por este bache gigante que ha estado jodiendo autos y bicicletas durante semanas, salí con mi equipo y lo arreglé”, comenzó explicando en su cuenta de Twitter.

Y luego, dejando que prefiere mucho más hacer que hablar, agregó: “Yo siempre digo, 'No nos quejemos, hagamos algo al respecto'. Y aquí tienes”.

Esto sucedió después de que el vecindario esté esperando por semanas para los respectivos arreglos de la carretera se concreten. Sin embargo, en lugar de seguir reclamando, Arnold Schwarzenegger decidió ponerse el traje de héroe, salir a trabajar por sus vecinos y darles una lección a todos.

Arnold Schwarzenegger reparando el pavimento de su vecindario en California.

La estrella de Terminator se vistió para la ocasión con unas botas de trabajo, una chaqueta de cuero y gafas de sol que recuerdan mucho al look que tenía en la icónica película en la que personificó al androide T-800.