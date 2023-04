¿Cómo era la relación de Taylor Swift con la última de sus conquistas? Descubre todo sobre la rompecorazones

Debido al historial amoroso que tiene Taylor Swift, es imposible no pensar en ella como una mujer enamoradiza que siempre está en búsqueda de su media naranja. Después de terminar con el corazón roto en más de una ocasión, parecía que la cantante finalmente había encontrado al hombre que la acompañaría por el resto de su vida: Joe Alwyn.

Durante seis años, la pareja celebró su amor en privacidad. Aunque se creía que ambos eran muy felices juntos, nuevos rumores aseguran que le habrían puesto un punto final a su relación amorosa. Esto nos llevó a preguntarnos, ¿cómo era la relación que mantenían puertas adentro?

Taylor Swift y Joe Alwyn, su último novio.

Desde el primer momento, la relación que mantuvieron las estrellas se caracterizó por ser de bajo perfil y muy privada. Luego de haber tenido malas experiencias con sus ex amores y con lo público que se hicieron estas ex relaciones, Taylor Swift comprendió que su romance con Joe Alwyn debía ser completamente diferente.

Cuando el actor fue entrevistado en 2018 sobre su romance con la intérprete, reveló que no le gusta compartir detalles sobre su vida privada: “Entiendo la curiosidad de las personas en el mundo en el que vivimos, sobre la vida privada de las personas. Bueno, no lo entiendo, pero sé que existe. Para mí, simplemente no siento que sea algo que quiera ofrecer para que lo elijan personas que no lo saben, y simplemente no es de ellos".

Aunque no se mostraban juntos en las redes sociales, el actor siempre estaba presente para ella. Esto lo pudimos observar en Miss Americana, el documental que la cantante estrenó en Netflix. En un momento, la intérprete corre detrás del escenario para abrazar fuertemente a su novio luego de haber finalizado un concierto en su Reputation Stadium Tour.

En dicha producción, Swift se animó a hablar del gran amor que sentía por su pareja y de la relación privada que llevaban adelante: "Me estaba enamorando de alguien que tenía una vida maravillosamente normal, equilibrada y con los pies en la tierra y decidimos juntos que queríamos que nuestra relación fuera privada".

Aunque Swift no se refirió a Joe Alwyn por su nombre, dijo que su pareja la hizo "muy feliz" durante un momento "realmente horrible" en su carrera. "No era feliz en la forma en que me habían entrenado para ser feliz. Era felicidad sin la participación de nadie más. Era solo que éramos felices".

Para su artículo de portada de noviembre de 2020 para Rolling Stone, la cantante habló sobre su relación privada en una conversación con Paul McCartney. "Al conocerlo y estar en la relación en la que estoy ahora, definitivamente tomé decisiones que hicieron que mi vida se sintiera más como una vida real y menos como una historia para ser comentada en los tabloides", explicó. ¿Será que Taylor Swift terminó su relación con Joe Alwyn?

"Ya sea decidir dónde vivir, con quién pasar el rato, cuándo no tomar una foto, la idea de la privacidad se siente tan extraña de tratar de explicar, pero en realidad solo está tratando de encontrar un poco de normalidad", agregó la estrella.

Sin lugar a dudas, la relación de Taylor Swift con Joe Alwyn era simple y bella. Ambos se acompañaban en cada momento, ya sea personal o profesional. A tal punto, que el joven decidió unir su talento con el de ella y juntos escribieron canciones para Folklore, uno de los álbumes de la estrella. Además de ser su compañero de vida y de trabajo, también era su fan número uno: “Es la primera persona a la que le toco cada canción que escribo“.