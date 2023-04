Una amiga de Julián Figueroa recibió un mensaje alarmante un día antes de la muerte del joven

El domingo 9 de abril se dio a conocer una triste noticia: Julián Figueroa, de tan solo 27 años, fue encontrado sin vida en su casa ubicada en la Ciudad de México. Por supuesto, este trágico suceso provocó mucho dolor en Maribel Guardia, quien es la madre del muchacho junto al difunto Joan Sebastian.

De acuerdo con la información que compartió su madre por redes sociales, el joven falleció debido a un infarto agudo al miocardio. Como era de esperar, fueron muchas las celebridades y amistades que comenzaron a despedirse de él. Entre ellos se encuentra una amiga íntima, la cual compartió un alarmante mensaje que recibió un día antes de su partida.

Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia que falleció días atrás.

Antes de fallecer, Julián Figueroa envió un alarmante mensaje

Luego de la inesperada muerte del cantante que ocurrió el 9 de abril, una de sus amigas decidió compartir su dolor a través de sus redes sociales. En las historias de Instagram que publicó, la muchacha confesó tener sentimientos de culpa ya que recibió un mensaje desesperante por parte de su amigo un día antes de que falleciera.

La joven, llamada Mariella Navarro, habló sobre cómo se encontraba anímicamente Julián Figueroa. Aunque no compartió el mensaje que recibió por parte del cantante a las cuatro de la mañana del sábado, la muchacha sí escribió un mensaje muy emotivo respecto a lo importante que es acompañar a tus seres queridos.

“Me parte el alma saber que no estuve para ti en los últimos momentos de tu vida, ahora comprendo la insistencia que tenías de hablar, eran las 4 am y un simple mensaje pudo haber cambiado mucho”, escribió la muchacha en sus redes sociales. En las historias que compartió, la joven también revela que se encontraba en shock al descubrir su muerte.

El mensaje que compartió la amiga de Julián Figueroa.

Al mismo tiempo, también le pedía perdón a su querido amigo por no haber estado en uno de los momentos más difíciles de su existencia: “Mi vida está en shock y no puedo asimilar la noticia, solo me queda pedirte perdón por no haber respondido ese último mensaje. Si te pasa algo, cuéntamelo, porque no es justo que riamos juntos y llores solo”.

Cabe destacar, que Maribel Guardia reveló que el cuerpo de su hijo fue encontrado sin rastros de violencia y que se confirmó que perdió la vida tras sufrir un infarto agudo al miocardio. Sin embargo, la estrella venía atravesando momentos duros de depresión tras la muerte de su padre. Por lo tanto, Mariella Navarro hace referencia al dolor que sentía su amigo y al apoyo que ella le podría haber dado en ese duro momento.