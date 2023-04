Jamie Lee Curtis expresó su apoyo a Karol G por la polémica tapa de una revista con exceso de photoshop

Así como las redes sociales comenzaron a formar una parte importante de nuestras vidas, sin darnos cuenta la inteligencia artificial se instaló tímidamente hasta codearse sin tapujos con nuestros teléfonos celulares. Es difícil confiar 100% en la veracidad de una imagen cuando prácticamente todo es tuneado. La semana pasada Karol G se mostró muy molesta con el trabajo de un medio español que utilizó una fotografía de ella en la portada pero con múltiples retoques. Ahora, la actriz Jamie Lee Curtis sumó su voz a la indignación de la Bichota y le mostró todo su apoyo.

Hace unos días, Karol G se pronunció en contra de la portada de una publicación española, pues de acuerdo con la cantante cambiaron su aspecto físico radicalmente, con lo cual ella no se siente identificada. Ante esto, varias celebridades le han mostrado su apoyo a la cantante colombiana, entre ellas, la actriz ganadora del Oscar Jamie Lee Curtis.

Jamie Lee Curtis apoyó a Karol G en la polémica que se desató por la tapa en la que hubo retoques de más de la Bichota.

A través de una publicación de Instagram, la actriz de Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo respaldó el reclamo de la Bichota: “Estoy tan feliz de que Karol G esté creando conciencia sobre un problema que me ha preocupado durante mucho tiempo”, escribió Lee Curtis al principio de su mensaje.

Luego, la ganadora del Oscar a Mejor actriz reclacó: “Somos seres humanos, no somos IA, y este genocidio contra lo naturalmente bello es alarmante y hay que hablarlo”, señaló. “Hay algunas personas que hablan mucho como Justine Bateman, Andie MacDowell y yo, y me alienta mucho que una persona más joven se una al coro de desaprobación”, añadió Finalmente señaló que “el complejo industrial cosmético quiere que te mires en el espejo y te odies, y luego creas su mier…”.

Karol G se mostró muy molesta con el medio español por el abuso de photoshop y publicó una foto de ella natural.

En una publicación que Karol G compartió en su perfil Instagram, señaló que la portada de la revista GQ no la representa y compartió dos imágenes: una selfie sin maquillaje y la portada de la publicación.

“No sé ni por dónde empezar este mensaje… Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, compartió la cantante. La artista colombiana agradeció la oportunidad de haber aparecido en la portada de la revista, sin embargo, mostró su inconformidad ante la cantidad de ediciones que le hicieron a su fotografía.