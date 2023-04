En el ojo de la tormenta: James Corden volvió a ser señalado como una persona “desagradable”

No es un requisito obligatorio llevarse bien con todos tus compañeros de trabajo pero sí debería ser fundamental ser paciente, empático y agradable para poder llevar una jornada laboral lo más pacífica y amena posible. Parece que esto no es justamente lo que sucede cuando James Corden está presente. El director Craig Duncan aseguró que es muy difícil trabajar con el presentador porque tiene actitudes reprochables y no suele decir bien las cosas cuando algo no le gusta.

James Corden es el presentador "más difícil" y "desagradable" de la televisión, según un director. Craig Duncan, quien trabajó con el presentador de Late Late Show en 2013 en el set de la serie de competencia A League of Their Own, se le encomendó la tarea de dirigir a Corden y a otros participantes en un desafío fuera del estudio.

James Corden fue señalado por el director Craig Duncan como "desagradable".

“Llegó a un punto en el que tuvo que leer de una tarjeta”, recordó Duncan en un video de YouTube. “Había una especie de broma allí, y él simplemente lo miró como: 'Eso no es divertido, eso no es divertido. Es una mierda. Tenemos que reescribir eso'”. Duncan descartó el comportamiento de Corden como resultado de un mal día, pero la mala actitud del actor británico supuestamente continuó cuando el equipo necesitó solo cinco minutos para grabar la toma.

"Estábamos resolviéndolo cuando aparece un viejo ca**ón", afirmó. “Él dijo: '¿Qué diablos está pasando aquí? Es obvio lo que haces. Es tan obvio cómo disparas que eres estúpido’. Y yo les dije: 'Tiene toda la razón, chicos, hagámoslo, es lo mejor que podemos hacer... Sabemos lo que estamos haciendo, ¿verdad?’", relató Duncan.

De acuerdo a Craig Duncan, James Corden tiene malas actitudes con las personas que lo hacen descortés.

A pesar de dejar en claro que el grupo necesitaba solo cinco minutos, Duncan afirmó que Corden llegó 45 minutos tarde. “Era la Temporada 7, Episodio 3, y nunca lo olvidaré”, afirmó. Los rumores sobre el mal comportamiento de Corden comenzaron el año pasado cuando el restaurantero Keith McNally lo criticó como "abusivo" después de que el presentador del programa de entrevistas británico hiciera una escena en su restaurante Balthazar.

Después de que la cocina cometiera un error en la comida de la esposa de Corden, McNally afirmó en Instagram: “Fue entonces cuando James Corden comenzó a gritar como loco al mesero: '¡No puedes hacer tu trabajo! ¡No puedes hacer tu trabajo! ¡Tal vez debería ir a la cocina y cocinar la tortilla yo mismo!'”.

Corden dijo más tarde que estaba "por debajo" de él preocuparse por el drama porque "no hizo nada malo". Después de enfrentar una serie de críticas, el conductor finalmente se disculpó.

James Corden fue viral por molestarse en un restaurante.

“Como no grité ni grité, como que no me levanté de mi asiento, no insulté a nadie ni usé un lenguaje despectivo, he estado caminando pensando que no había hecho nada malo, ¿verdad?”, dijo Corden en su programa. “Pero la verdad es que sí. Hice un comentario grosero”, continuó. “Y estuvo mal. Era un comentario innecesario. Fue descortés con el mesero”.

Justo cuando Corden pensó que su reputación había sido reparada, la ex integrante de las Spice Girls, Mel B, lo llamó el "mayor idiota de Hollywood". “Creo que siempre tienes que ser amable con las personas con las que trabajas, ya sea producción, camarógrafos, sonido, iluminación”, explicó. “Todos trabajamos para lo mismo, así que siempre debes ser amable, y él no ha sido muy amable”.