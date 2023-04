¡Confirmado! Timothée Chalamet se pondrá en la piel de Bob Dylan en su biopic

Las últimas grandes producciones coinciden en el mismo nombre que encabeza sus carteleras: Timothée Chalamet. Este joven despegó en Hollywood luego de su conmovedora interpretación en Call me by your name y, a partir de entonces, todos los cineastas comenzaron a solicitarlo. Es que su talento lo posicionó entre los actores de la nueva generación de la industria del entretenimiento que de solo verlo se puede asegurar que tiene demasiada tela para cortar. De hecho, en agosto empieza el rodaje de la esperada biopic de Bob Dylan y el actor será el intérprete del músico en su juventud.

El 2023 será un gran año para el intérprete que se lució en Call Me By Your Name. Es que volverá a ponerse en la piel de Paul Atreides en Dune: Part Two y hasta le dará vida al famoso chocolatero de Charlie y la fábrica de chocolate en Wonka, la cinta de Paul King inspirada en el personaje de Roald Dahl. Como si no fuera suficiente, en cuestión de meses estará trabajando nuevamente en el set.

Timothée Chalamet se pondrá en la piel de Bob Dylan en su biopic.

James Mangold, el director de la película sobre Bob Dylan que aún no tiene título confirmado, anunció que en agosto de este mismo año comenzará el esperado rodaje. Y es que la grabación ha sufrido algunos retrasos, puesto que además el cineasta culminó recientemente con el largometraje Indiana Jones and the Dial of Destiny, además de que fue presentado como el nuevo director y guionista de una película para Star Wars y para DC.

En diálogo con Collider, Mangold fue consultado sobre la posibilidad de que Timothée Chalamet prestara su propia voz para interpretar a Bob Dylan, en lugar de utilizar un doblaje con la voz original. El director de la película biográfica aseguró: “¡Por supuesto!”. Sin embargo, antes del estreno de este largometraje, el joven actor mostrará su costado musical en Wonka.

.@mang0ld tells us his @bobdylan biopic with #TimothéeChalamet starts filming in August and Chalamet will do his own singing in the film. #StarWarsCelebration pic.twitter.com/yVluBMTeJz — Collider (@Collider) April 7, 2023

El film sobre el chocolatero será un musical repleto de fantasía y contará con siete números donde Chalamet utilizará su voz. Acerca de este nuevo desafío, el intérprete aseguró: “Odio decirlo, pero el sueño como artista es tirar lo que quieras a la pared. Y supongo que me estoy dando cuenta de que la vida personal de uno, la vida adulta de uno, puede ser bastante aburrida y la vida del artista aún puede ser extraordinaria”.