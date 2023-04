Con un mini vestido verde y escote pronunciado, Karol G volvió a elevar la temperatura de las redes

Si tenemos que hablar del éxito y talento de Karol G no nos alcanzaría el número de caracteres para elogiarla. Es que la colombiana está posicionada como una de las artistas latinas más escuchadas del mundo y no hay quien se resista a bailar al ritmo de la Bichota. Lo cierto es que también es dueña de una figura ardiente y una belleza que traspasa nuestras pantallas porque su mirada tiene un poder hipnótico y es imposible que su larga cabellera colorida pase desapercibida.

El pasado jueves, los medios de comunicación se llenaron de noticias acerca de Karol G y una particular producción de fotos para una revista. Tal cual ella expresó, se hizo uso de muchísimo photoshop y hasta no era posible identificarla en las fotos. Más allá de esta polémica acerca del posteo que la cantante realizó en las redes sociales y las imágenes que fueron utilizadas en dicha revista, el look que ella utilizó se llevó todas las miradas.

Karol G elevó la temperatura de las redes con esta sesión de fotos con un mini vestido para el infarto.

En otras redes sociales, compartió tres fotografías en las que posó de las formas más fogosas para mostrar el vestido verde que vistió para la producción de fotos. Con una falda hipercorta y un escote en el que dejó ver gran parte de sus pechos, Karol G demostró ser una de las cantantes con mejor cuerpo de la industria de su país. Por otro lado, completó el look con su extenso cabello colorado que ya es característico de ella y le da ese toque sensual que nunca logrará despegar de su personalidad. Indudablemente, recibió miles de mensajes por su belleza.

Karol G eligió un vestido corto con un súper escote de color verde que resaltó su larga cabellera roja.

En sus últimas publicaciones, la cantante colombiana se ha mostrado muy osada y picante. Sin miedo al qué dirán, Karol muestra cada detalle y centímetro de su cuerpo en diversas fotos para sus fanáticos. “Aquí me tienen hablándote bonito”, comentó la artista para titular el sensual posteo. El carrete consta de varias fotografías en las que la cantante posa desde la piscina con una increíble malla ultra cavada en color nude.

Todas las publicaciones de Karol G hacen reaccionar a sus seguidores, como cuando se mostró relajada en la piscina con un espectacular traje de baño.

Las curvas de la mujer no pasan desapercibidas, es que tiene un cuerpo tan voluptuoso que todas las miradas suelen posarse en ella. Con su pelo mojado y maquillaje impecable, Karol levantó la temperatura y suspiros de todos y cada uno de sus más de cuatro millones de seguidores en Instagram.