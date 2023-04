A qué personaje del Universo Marvel siempre soñó interpretar Keanu Reeves

El 2023 para Keanu Reeves tiene un horizonte lleno de grandes expectativas. A la espera del lanzamiento de la cuarta película de John Wick, disfruta de una nueva etapa de su vida en la que se sumerge nuevamente en un film lleno de acción y aventura.

A lo largo de su extensa y muy rica trayectoria, Reeves se convirtió en uno de los actores más reconocidos dentro de Hollywood y filmó cerca de 70 producciones. Sin embargo, al parecer tiene una deuda: sumarse al Universo cinematográfico de Marvel.

El actor de 58 años tiene todavía un pendiente dentro de su carrera: convertirse en uno de los superhéroes que integran el muy amplio UCM, y en una reciente entrevista confesó de qué trata todo esto.

Sin dudas que existe un muy amplio catálogo de personajes destacados para elegir: desde alguno de los vengadores, o los fantásticos, los mutantes, dioses y más… Entonces surgió la pregunta: ¿A qué héroe Keanu quisiera interpretar?

El actor se abrió ante la audiencia para responder una serie de preguntas en una sesión AMA (Ask Me Anything) de preguntas y respuestas en Reddit organizada por Lionsgate, y fue allí cuando confesó que habría querido ser Wolverine.

En medio de este intercambio con sus fans, un internauta le preguntó a Reeves si había algún papel que se arrepintiera de haber rechazado. "No", contestó la estrella, y agregó: "pero siempre he querido interpretar a Wolverine".

Keanu Reeves y su deseo de haber sido Wolverine.

Teniendo en cuenta que John Wick 4 está cada vez más cerca de su estreno, la opción elegida por el canadiense no es difícil de imaginar, ya que ambos personajes tienen similitudes con respecto a la violencia y la forma medio animal de cazar a sus enemigos. Obviamente, en el caso del héroe de X-Men, hay que sumarle sus clásicas garras.