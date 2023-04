Natti Natasha habla de la censura de su último video “Algarete”

En una reciente entrevista exclusiva con el medio “People en Español”, Natti Natasha habló sobre varios temas, incluido la censura de su nuevo video musical “Algarete”, que fue inspirado en una noche de fiestas que pasó la cantante junto a sus amigas en París, donde la artista se sintió completamente libre.

"Es una canción que está dedicada a todas esas personas que aunque ya no tienen la misma oportunidad de salir como antes, cuando lo hacen reviven sus años de jangueo intenso y la pasan bien. Para este tema, las noches en París me inspiraron y el resultado me encanta porque se puede sentir la misma vibra que estaba sintiendo cuando se me ocurrió la idea de hacer esta canción", dijo la dominicana.

El nuevo video de Natti Natasha, "Algarete", fue censurado por YouTube por ser demasiado fuerte..

Lo cierto es que Natti lanzó “Algarete” en colaboración con el cantante puertorriqueño Mora, video que fue censurado por la plataforma YouTube por ser demasiado “sexy”, por lo cual, la madre de Vida Isabelle decidió levantar su última canción en su página web para que sus fans puedan disfrutarlo sin ningunas restricciones. "En mis últimos videos, mi equipo de trabajo me ha comentado que YouTube me bloquea y el algoritmo lo pierdo porque mi contenido, supuestamente, es demasiado fuerte, lo cual considero exagerado. Decidí lanzar este video vía mi web oficial para asegurarme de que todos mis fanáticos, alrededor del mundo, pudieran disfrutar de lo nuevo, sin restricciones", dijo Natti Natasha.

Cabe destacar que la dirección del video estuvo a cargo de Rodrigo Films y fue grabado en Miami. En el material se puede ver a la artista llegando a un club para pasar una noche de fiesta rodeada de bailarinas y amigas disfrutando de la música.

Natti Natasha y su hija Vida Isabelle.

Por otra parte, la cantante urbana habló del momento personal por el que está atravesando. "La describiría como una etapa de mucho aprendizaje, muchos retos y mucho crecimiento personal, y profesional. Mi familia, y todos esos seres que desde mi inicio hasta ahora me siguen apoyando. Ellos son los que me inspiran a seguir adelante", dijo Natti Natasha.

Asimismo, habló de su hija Vida Isabelle, de un año de edad y de su rol de madre. "Disfruto cada segundo, porque se que los días pasan y ella va creciendo. Es muy inteligente y una bendición para mi, por lo que disfruto cada momento con ella, y por eso divido mi tiempo para poder compartir con ella", expresó la artista.

También dejó en claro que su pequeña hija lo es todo para ella, por lo que intenta ser mejor persona y madre para Vida Isabelle. "Ella me inspira de todas las maneras, y por eso quiero ser mejor por ella. Ella quizás no se de cuenta ahora mismo de lo que pude superar, lo que pude vencer, como me enfoque en ella y el trabajo al mismo tiempo, y, de cómo rompí barreras por ella", concluyó la cantante.