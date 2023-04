La polémica en la que está envuelta Eva Longoria con un actor de cine

Eva Longoria se encuentra envuelta en un conflicto con el actor de cine y telenovelas Eric Braeden, quien da vida al villano “Victor Newman” en la serie estadounidense “The Young and the Restless”, luego de que la actriz haya realizado unos comentarios refiriéndose a su paso por esa producción que no fueron tomados a bien por el veterano galán nacido en Alemania.

La polémica se desató tras una reciente entrevista que brindó Eva en la cual comentó que al principio de su carrera y durante su paso por la telenovela “The Young and the Restless”, pagaban tan poco que tuvo que seguir trabajando como reclutadora o cazatalentos, y que además, ocultaba a sus clientes que trabajaba en la producción de la cadena norteamericana CBS.

Eva Longoria habló de su paso por la telenovela estadounidense "The Young and the Restless”.

"Ocultaba a mis clientes el hecho de que estaba en ‘Young and the Restless’ porque no querían que una actriz tonta llevara sus cuentas. Una vez uno de mis clientes dijo: 'Te pareces a una chica de una telenovela'. Y le dije: 'No, no sé de qué hablas'”, reveló Longoria.

Asimismo, la actriz de 48 años, dijo que prefería que nadie se enterara que participaba en la telenovela ya que seguía ganado más dinero con su trabajo de reclutadora.

Estas declaraciones lo le gustaron al actor Eric Braeden, quien desde 1980 interpreta el papel del villano “Victor Newman” en “The Young and The Restless”, y es considerado por los fans de la serie toda una leyenda.

El actor de origen alemán, Eric Braeden, se sintió molesto por los comentarios de Eva Longoria sobre la telenovela en la que compartieron créditos.

"Eva Longoria: has hecho unos comentarios peyorativos sobre los actores de telenovelas en horario diurno. Lo que pasa es que no eras lo suficientemente buena para aguantar la presión de este medio. Tuviste suerte de entrar a ese show de las 'amas de casa'. Hacían un show en 8 a 12 días, con un diálogo lascivo pero mediocre", escribió Eric Braeden en su cuenta de Twitter.

El actor de 81 años también señaló que las actrices de las telenovelas en inglés son mucho mejores que Eva Longoria y destacó que hasta estrellas como Robert DeNiro empezaron en estas producciones. "Es una muestra de falta total de clase", arremetió Eric.

Hasta el momento, Eva Longoria no se ha pronunciado ante los mensajes enviados por Eric Braeden a través de sus redes sociales, aunque si ha recibido el apoyo de algunos colegas que salieron a defenderla.