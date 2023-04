Esto es lo que piensa Jennifer Lopez sobre el bebé que espera su ex esposo Marc Anthony

En estos últimos meses, una de las opiniones que más se esperaban era la de Jennifer Lopez. ¿Qué pensará la ex esposa de Marc Anthony sobre el bebé que está en camino? Si bien la Diva del Bronx siempre guardó mucho respeto por el papá de sus mellizos y comentó lo menos posible sobre su nueva relación con la modelo paraguaya, Nadia Ferreira, salieron a la luz algunos dichos sobre la artista que sorprendieron a más de uno.

Medios internacionales se hicieron eco de la opinión que tendría la actriz y cantante Jennifer Lopez sobre el bebé que esperan su exmarido Marc Anthony y la súper modelo paraguaya Nadia Ferreira. La celebridad estaría "muy contenta” por los recién casados y, supuestamente, solo les desea “felicidad”.

Por fin se reveló la opinión de Jennifer Lopez sobre el bebé que espera su ex esposo Marc Anthony con Nadia Ferreira.

Aunque no se dieron reuniones frecuentes entre la Diva del Bronx y el salsero, ni siquiera en eventos familiares por los gemelos que tienen en común, el portal ET Online aseguró que integrantes del círculo más cercano de Jennifer López dieron a conocer que la actriz y cantante está muy feliz por el bebé que esperan la modelo y su ex esposo. “Ella está muy contenta por Marc y por Nadia”.

Según trascendió, Marc Anthony también estaría muy contento con la relación que tiene su ex esposa con el actor Ben Affleck. Desde su divorcio, el salsero y la Diva del Bronx buscaron construir una relación “saludable” por el bienestar de sus hijos. “JLO siempre quiere lo que sea mejor para él (su ex marido)”, revelaron fuentes al portal internacional.

Jennifer Lopez le desea la mayor felicidad al padre de sus hijos con la nueva familia que está formando.

El 14 de febrero pasado, en el Día de los Enamorados, Nadia Ferreira y Marc Anthony finalmente informaron que su primer hijo está en camino. No obstante, no revelaron mayores detalles sobre el periodo de gestación de la paraguaya. Se calcula que el primer bebé de la pareja estaría llegando a mitad de año, entre junio y julio de 2023.

Marc Anthony también se mostro contento con el nuevo esposo de Jennifer Lopez, Ben Affleck.

Tras una breve relación, la modelo paraguaya y el salsero Marc Anthony se comprometieron en mayo del 2022 y se juraron amor eterno el 28 de enero pasado en el Pérez Art Museum de Miami. Ambos se muestran más felices que nunca en la dulce espera de su primer bebé.