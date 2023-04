Esta es la poderosa promesa que hizo Katy Perry y debe cumplir durante tres meses

Imposible olvidar el podio encabezado por Katy Perry en el género pop. La artista saltó a la fama en cuestión de dos chasquidos y con su música revolucionó a toda una generación que esperaba algo distinto. Por eso, ahora se volvió la embajadora de los talentos jóvenes y regresó a American Idol para empoderar a las estrellas que se vienen. Sin embargo, la demanda de su trabajo televisivo, dentro de un estudio y sobre el escenario es intensa y exigente, y para poder cumplir con todos sus compromisos realizó una promesa complicada pero que, hasta el momento, no ha claudicado.

Desde hace tiempo, Katy Perry vive una temporada con muchos compromisos profesionales. Además de las responsabilidades que tiene como mamá de la pequeña Daisy Dove, la cantante regresó con entusiasmo al concurso cazatalentos American Idol, al mismo tiempo que prepara una gira mundial con la que busca recuperar su trono en el mundo del pop.

Katy Perry hizo una promesa con Orlando Bloom para poder cumplir con todas sus responsabilidades laborales y, también, los de la maternidad.

Tantas ocupaciones necesitan que la artista esté en un perfecto estado físico y mental, por lo que decidió alejarse completamente del alcohol durante tres meses. Esta medida, la llevó a hacer un pacto con el actor Orlando Bloom, con quien todavía tiene una boda pendiente tras anunciar hace casi tres años su intención de casarse.

Así lo ha revelado ella misma durante una fiesta organizada por el programa de televisión, en la cual, Katy Perry tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no caer en la tentación y probar alguno de los cocteles que se sirvieron en el evento. Tras fingir ponerse triste, la estrella del pop comentó a Luke Bryan que no podía acercar sus labios a ninguna copa. "Llevo cinco semanas completamente sobria... Hice un pacto con mi novio porque quiero dejarlo", le dijo antes de especificar que, por ahora, su proceso de limpieza durará tres meses. "No puedo tomar nada. Hice una promesa. Tres meses", señaló contundente.

Katy Perry prometió no beber alcohol durante tres meses para equilibrar su salud mental y física y estar bien descansada.

Está claro que Katy no quiere decepcionar al papá de su hija, quien recientemente se deshizo en halagos para ella revelando que el secreto de su relación estable se basa en el respeto y la admiración mutuas. "Creo que la clave es que somos fans el uno del otro, ¿sabes a lo que me refiero? Lo que hace ella en American Idol es empoderar a los músicos jóvenes, y también tiene tiempo para organizar un gran espectáculo en Las Vegas”, expresó Orlando.

“Katy es una fuerza de la naturaleza, los dos tenemos nuestras propias piscinas en las que queremos nadar, y cada uno reconoce la piscina del otro", señaló su famosa pareja.

Katy Perry y Orlando Bloom se encuentran en un muy buen momento familiar junto a su hija Daisy Dove.

Esa convivencia tan equilibrada, marcada por el apoyo y el afecto que ambos se profesan, supone un entorno ideal para la crianza de su hija, quien cumplirá tres años este verano. "Está hermosa, crece a toda velocidad y lo hace grande, fuerte y sana. No podemos sentirnos más bendecidos", presumió Orlando Bloom sobre Daisy Dove.