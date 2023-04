El primer beso en la pantalla de Bad Bunny fue con un hombre, ¿por qué lo considera un castigo?

Como ya nos tiene acostumbrados, Bad Bunny volvió a acaparar todos los titulares de los medios y, además, la tapa de la revista Time, siendo un hecho histórico en la trayectoria de dicha publicación y en la carrera del músico. El puertorriqueño no se calló nada y tuvo la oportunidad de hablar de todos los temas que surgieron en la charla, como el primer beso que dio en la gran pantalla y que será una experiencia que no olvidará jamás: Gael García Bernal fue su pareja y fue un acontecimiento de locos.

Aunque para muchas personas besar a Gael García Bernal sería afortunado, el cantante Bad Bunny aseguró que besar en la boca al actor mexicano fue un castigo y explicó por qué considera esto. En una reciente entrevista con la revista Time, el puertorriqueño habló de su carrera, los problemas de la fama, pero también sobre la relación que tiene con García Bernal en la pantalla grande para la cinta Cassandro, que se basa en la vida de la estrella de la lucha libre mexicana conocida como Cassandro el Exótico.

El primer beso que dio Bad Bunny en la pantalla fue a Gael García Bernal en la película Cassandro.

De acuerdo con Bad Bunny, este fue su primer beso para una película y fue con Gael García Bernal. Aunque ahora también ha besado a sus bailarines, la experiencia con Gael fue su primera vez en la pantalla grande, lo que consideró un castigo. "Mi primer beso para una película y fue con un hombre (…) ese es el castigo que recibo por estar con tantas mujeres durante mi vida", dijo Bad Bunny entre risas a la revista Time.

A Bad Bunnhy le resultó extraño besar a Gael García Bernal pero el trabajo de ambos fue muy profesional.

A pesar de definir el momento como "castigo" el cantante dijo que en ningún momento se sintió incómodo y recalcó su buena relación con el actor de Y tu Mamá También: "Si estás actuando estás siendo alguien que no eres, así que cuando me pidieron eso dije 'sí, estoy aquí para lo que quieras'. Creo que fue muy bueno; no me sentí incómodo", finalizó el intérprete de Me porto bonito.