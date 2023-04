Con sus abdominales al descubierto, Miley Cyrus presume su espléndida figura con un vestido de amplias aberturas

Desde el momento que Miley Cyrus dio a conocer Flowers, el primer single de su nuevo disco, Endless Summer Vacation, la ex estrella de Disney revolucionó a sus fans y a quienes no la escuchaban tanto porque la canción pegó fuerte y no para de sonar ni siquiera en tu playlist favorita. Hace dos meses que el tema se mantiene en el puesto número 1 de los más escuchados y la artista sigue celebrando este logro de todas las formas que se le ocurre. En una de sus últimas publicaciones en Instagram, compartió un video cantando la canción Jaded en la que eligió un outfit prendido fuego.

Para promocionar la canción que no hemos dejado de tararear en las últimas semanas, la cantante protagonizó un posado en la ducha desnuda, sin olvidar las imágenes en traje de baño o en bikini que han incendiado las redes. La celebrity sigue compartiendo contenido en el que muestra su lado más sensual, demostrando así que tiene un cuerpo tonificado.

El estilo de Miley ha sido definido como extravagante y arriesgado desde que finalizó su época de chica Disney hace ya doce años. La artista ha publicado un trozo de un vídeo cantando una de sus canciones más recientes, Jaded y su estilismo formado por un vestido con un 'cut-out' de lo más sexy ha acaparado las miradas de todos. La pieza en cuestión tiene unas maxi aberturas en la zona del abdomen y cuenta con un broche dorado en el centro. Sus fans quedaron alucinados con sus abdominales definidos que se ven gracias a este diseño.

El diseño está compuesto por una abertura discreta en la zona del abdomen, además de tener otra en el lateral lo cual aporta un efecto de piernas infinitas. Un vestido que sienta bien a todas y que es ideal para llevar en primavera con sandalias o con botas 'cowboy'.

Miley Cyrus interpretó su canción Jaded con un vestido blanco con amplias aberturas y dejó ver su perfecto abdomen.

No obstante, no todo es color de rosas en la vida de Miley porque así como la canción Flowers le trajo muchas alegrías también trajo controversia por ser una composición dedicada a su ex esposo Liam Hemsworth. Su antigua pareja no se pronunció respecto al single hasta ahora que se le presentaron problemas en el trabajo y corre peligro su protagónico en The Witcher. Debido a todas las repercusiones que se generaron en torno a su relación, Liam podría llevar a Cyrus a juicio por difamación. ¿Qué opinas sobre el hitazo de la ex Hannah Montana?