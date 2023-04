Como Dios lo hizo: así reaccionó Ben Affleck frente a las críticas de su semblante

Ben Affleck es una de las estrellas de Hollywood más perseguidas por los paparazzis y los reflectores, por eso, cualquier movimiento o gesto que haga será captada por cientos de lentes que lo están mirando. Esta persecución se triplicó desde que es el marido de Jennifer Lopez y sus vidas se convirtieron prácticamente en un reality show. En la última entrega de los Premios Grammys se vivió un divertido episodio al convertirse viral por su “cara de aburrido”. El intérprete de Batman tuvo que salir a explicar por todos los medios que así es “como Dios lo hizo” y es el semblante que tiene para casi todo. ¿Suena creíble su argumento?

Ben Affleck se convirtió en protagonista de cientos de memes cuando se presentó, junto a su esposa Jennifer Lopez, a la ceremonia de los premios Grammy el pasado mes de febrero, pues el actor fue captado con una cara de aburrido. Ahora, el actor estuvo como invitado en el programa de Jimmy Kimmel para promocionar su nueva película Air , donde habló sobre la impresión equivocada que tienen de él debido a su semblante y pidió que no lo juzguen porque así es como Dios lo hizo.

Ben Affleck reaccionó ante las críticas de su "cara de aburrido".

“Parecía que no estabas tan entusiasmado con la fiesta como todos los demás”, le dijo Jimmy. A lo que Ben echó la cabeza hacia atrás mientras reía antes de responder: “Esa es una idea equivocada muy común sobre mí. No, escucha, tengo una cara de descanso que se ve muy infeliz”, agregó. El director incluso aseguró que se ve exactamente igual cuando está “concentrado” o “divertido”. “Así es como Dios me hizo. No tienes que castigarme por eso”, puntualizó Affleck.

Recientemente el protagonista de Batman habló de la controversia que generó su semblante en la pasada entrega de los Grammy en una entrevista para The Hollywood Reporter. “Mi esposa iba a ir y pensé: ‘Bueno, habrá buena música. Podría ser divertido’. En las entregas de galardones de cine, son discursos y, como, seminarios web de mezcla de sonido”, comentó. “La pasé bien”, agregó Ben.

Aunque parecía estar de mal humor, de acuerdo con Entertainment Tonight, el actor estaba cansado debido a sus diversas actividades laborales. “Jen y Ben tuvieron una cita divertida en los Grammy, pero ambos han estado muy ocupados trabajando en varios proyectos y él se sentía cansado”, aseguró una fuente al medio.

Ben Affleck argumentó que esa es su cara para todo y así lo hizo Dios.

La fuente aseguró que el protagonista de Argo asistió a la ceremonia porque “quería apoyar” a Jennifer Lopez, aunque “no era el de siempre”. “Jen se la pasó muy bien y quería que Ben estuviera emocionado por estar ahí, pero entendía de dónde venía él. Ella sabe que él es un gran marido y aún así se aseguraron de pasar una buena noche juntos”, puntualizó.

La fuente agregó que la cantante sabe que “Affleck apoya su trabajo”, y que entiende que él es un hombre que prefiere estar en casa y que no es lo suyo estar en eventos públicos todo el tiempo. “Ella agradece su apoyo, ya sea mientras están fuera o simplemente pasando el rato en casa”, agregó.