Carmen Villalobos contesta a los que aseguran que desde que está de novia cambió los contenidos que comparte en sus redes sociales

Una de las parejas formadas en este 2023 que más han dado que hablar es la de Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg, quienes desde que confirmaron su relación no han parado de presumir su amor. Ante esto, sus detractores han salido a opinar sobre varios aspectos de la pareja, y entre una de esas cosas, algunos aseguran que desde que están de novios, la colombiana ha cambiado los contenidos que comparte, ya que no se la ve más, por ejemplo, bailando en lencería en sus redes sociales.

Evidentemente molesta, la actriz utilizó su cuenta de Instagram para compartir en sus historias su descontento con el titular de un medio de comunicación que realizó esta afirmación, y lamentó que sus palabras hayan sido sacadas de contexto.

Supuestamente Carmen Villalobos dejó de realizar bailes sensuales en sus redes después de ponerse de novia con Frederik Oldenburg.

"Ya ven de lo que les estoy hablando, crean esta nota que está aquí: 'que Carmen Villalobos deja de bailar en lencería porque tiene novio' ¿en serio?", expresó la colombiana.

Asimismo, Carmen aclaró que no le molesta que la prensa hable de su vida, pero sí, que sus palabras sean sacadas de contexto, al tiempo que dejó en claro que a su novio Frederik Oldenburg “le encanta” que ella baile “con ropa, en ropa interior o sin ropa” en las redes sociales.

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg derrochan amor en cada aparición publica que realizan.

"Mi gente, qué pasa, en qué momento de la historia anterior digo que no bailo en lencería porque tengo novio o porque no le gusta. O sea, por qué hacen este tipo de titulares de verdad todo el tiempo, yo no puedo hacer nada porque a todo le sacan una nota y lo distorsionan", puntualizó la protagonista de “Café con aroma de mujer”.

Lo cierto es que Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg siguen derrochando amor en cada aparición pública que tienen, al mismo tiempo que comparten mensajes amorosos a través de sus redes, que por un lado es celebrado por sus fans, pero por el otro, criticado por algunos que consideran que la presentadora de “Top Chef” se ha vuelto a enamorar con demasiada rapidez luego de su divorcio de Sebastián Caicedo, con quien estuvo casada durante 13 años.