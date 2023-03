Tildan a Danilo Carrera de soberbio: "me llovieron críticas"

El galán de telenovelas Danilo Carrera fue duramente criticado tras anunciar que se retiraría temporalmente de la actuación y abandonaría México para mudarse a Miami, donde estaría más cerca de su madre para cuidar de ella, ya que padece de cáncer. Ante esto, el ecuatoriano respondió a los comentarios negativos que recibió a través de las redes sociales, donde lo habían tildado de soberbio.

En una reciente entrevista en el programa "Despierta América" de Univision el actor reconoció que al ser una persona pública, todo lo que sucede en su vida inevitablemente es noticia, y dijo que cuando anunció que se iba del país azteca sonó un poco soberbio debido a que muchos desconocían que su mamá, Elisa Huerta, padecía la enfermedad hace ya unos 6 meses.

Danilo Carrera respondió a los que lo tildaron de arrogante.

Asimismo, Danilo Carrera explicó que primero cumplirá con todos sus compromisos profesionales, para luego dedicarse al cuidado de su primogénita, quien aseguró que está respondiendo positivamente al tratamiento. "No hay nada que deje en México que valga la pena a no estar tiempo con ella. Cuando dije eso, obviamente era el tipo más arrogante, casi casi que odiaba a México y qué cómo me voy a ir de México a Miami y yo no respondí", dijo el ex de Michelle Renaud.

Danilo Carrera se mudará a Miami para cuidar de su madre que padece de cáncer.

"Me llovieron las críticas en México, Estados Unidos y hasta en Ecuador y a las dos semanas que salió la otra noticia de la razón verdadera por la que me estoy retirando un tiempo de mi carrera y alejándome de México, que amo es la ciudad en la que quiero vivir, pues ahora soy un santo porque estoy dejando todo por mi madre. Entonces todo cambia muy rápido", añadió el galán

ecuatoriano.

Y es que a mediados del mes pasado, Carrera había sorprendido a sus fans y a los medios de comunicación al anunciar que se

alejaría un tiempo de la actuación, y que incluso había tomado la decisión antes de grabar la telenovela "Amor invencible", pero

que le fue imposible negarse a la propuesta que le había hecho el productor Juan Osorio.

"Me encantó el proyecto, no le podía decir que no. Estoy muy contento, pero ahora que terminemos las grabaciones en unos meses, sí me iré un tiempo, sí o sí, no hay marcha atrás", sentenció Danilo Carrera.