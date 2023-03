¿Qué famoso acompañó a Adamari López a la boda de Lele Pons?

Sin lugar a dudas, la boda del Lele Pons, la sobrina de Chayanne, con el cantante Guaynna fue uno de los casamientos del año ya que se dieron el lujo de tener una lista de invitados llena de celebridades del mundo del entretenimiento como Anitta, Paris Hilton, hasta Camila Cabello. Pero quien llegó muy bien acompañada por un famoso a la velada fue Adamari López, una de las figuras favoritas del medio.

La conductora del programa televisivo "Hoy Día" llegó con Carlitos Pérez-Ruiz, quien fue su pareja en la glamorosa ceremonia, y a quien se refirió la presentadora como "alguien muy especial", por lo que comenzaron las especulaciones sobre si el hombre sería un nuevo romance luego de varios meses de soltería tras su separación del bailarín Toni Costa.

Adamari y Carlitos junto a Chayanne en la boda de Lele Pons.

Adamari López, utilizó sus redes sociales, para presumir de su pareja, con quien asistió junto a otras celebridades de la industria como Steve Aoki, Sebastián Yatra, Ricky Montaner y Becky G, entre otras.

Asimismo, López compartió videos donde se muestra muy divertidos, bailando y disfrutando de la boda, incluso, publicó una foto donde se la ve con Carlitos y Chayanne, el tío de la novia. “Qué mucho gozamos ver el amor en quienes nos rodean y anoche durante la boda de Lele Pons y Guaynaa”, escribió Carlitos.

En varias ocasiones, Adamari ya publicó varios videos donde se la ve a lado de Pérez-Ruiz, donde se puede apreciar que ambos mantienen una excelente relación, que en algún momento ha levantado sospecha, aunque se han encargado de aclarar que solo son amigos. “Yo orgulloso de caminar a tu lado y ser tu plus one, como ese que no te dejará sola ni en la cuesta más alta. ¿les gustaron nuestros looks?”, escribió Carlitos.

Adamari y Carlitos llevan más de 20 años de amistad.

¿Quién es Carlitos Pérez-Ruiz?

Carlitos Pérez-Ruiz nació en Puerto Rico, estudió periodismo, es un apasionado del mundo del entretenimiento y actualmente se desempeña como mánager de famosos.

Ahora, Carlitos está participando en el famoso programa "Enamorándonos USA" donde está buscando al amor de su vida ya que está con deseos de casarse con el hombre ideal para él. “Tengo 39 años, soy de Puerto Rico pero vivo en Miami y vengo a buscar al hombre con el que me quiero casar. Estudié periodismo en Puerto Rico, pero me dedico al personal management de artistas porque el entretenimiento siempre ha sido parte de mi vida”, dijo el representante.

Adamari y Carlitos llevan 20 años de amistad, y se conocieron cuando López dio una conferencia de prensa al anunciar que padecía de cáncer. Luego se encontraron en Miami y desde ese entonces ha sido inseparables detrás de cámaras, aunque ahora, trabajan juntos en Telemundo.

Por su parte, la conductora habló sobre su relación con Carlitos Pérez-Ruiz. "Muchas ocasiones ustedes me han preguntado si es mi novio, si tenemos una relación, si hay algo profundo entre nosotros dos. Él es Carlitos. Hay una cosa que es el amor romántico, que es el que desafortunadamente no le puedo dar, pero el amor de amigo y el amor de persona que la quiere y la quiere ver bien va a estar siempre y por eso ella nunca va a estar sola", dijo la mamá de Alaïa.