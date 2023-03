Esta es la razón por la que Chris Rock está obsesionado con Jada Pinkett Smith hace años

El episodio lamentable que se vivió en la ceremonia de los Premios Oscar del año pasado no fue un hecho aislado y, al parecer, Will Smith venía acumulando actitudes que desaprobaba de Chris Rock ya que de acuerdo a una fuente cercana, el comediante está obsesionado con Jada Pinkett Smith hace más de una década. Por eso, tampoco fue casual que eligiera la ciudad de Baltimore para trasmitir el especial de Netflix en el que realizó polémicas declaraciones en contra de la pareja de Hollywood.

Después de que Chris se refirió al incómodo momento que protagonizó en los Oscar con Will Smith, al recibir una cachetada de su parte, y arremetió nuevamente en contra de Jada en su nuevo especial de Netflix, el informante contó a la revista People que “Jada no ha tenido parte en todo esto más que ser interrumpida”.

Fuentes cercanas a Jada Pinkett Smith aseguran que Chris Rock está obsesionado con ella hace años.

Manifestando el presunto interés que sigue existiendo por parte del comediante hacia la actriz de películas como Matrix Reloaded y Matrix Revolutions, la fuente puntualizó: “Chris está obsesionado con ella y eso ha estado ocurriendo durante casi 30 años”. De acuerdo con la fuente cercana a Jada Pinkett Smith, la obsesión de Chris Rock con la esposa de Will Smith es tan grande que se notó, incluso, en la selección de la sede desde donde transmitió el especial de comedia que presentó en Netflix.

“Mira dónde eligió filmar su especial de Netflix. La ciudad natal (de Jada, Baltimore). (Él está) obsesionado”, señaló el informante. Posteriormente, la persona insistió en que el problema de Jada y Chris se originó hace casi una década, cuando ella respaldó el movimiento “#OscarsSoWhite”. También fue el año en que Will Smith no obtuvo la nominación a Mejor Actor por su actuación en La verdad oculta.

Chris Rock sostiene que Jada Pinkett Smith está molesta con él porque Will Smith no ganó el Oscar a Mejor Actor por su interpretación en La verdad oculta.

“Hace años, su esposa dijo que yo debería renunciar a los Oscar. No debería ser el presentador porque su esposo no fue nominado por La verdad oculta”, señaló Chris en su especial de comedia. No obstante, la fuente se burló de las acusaciones del actor de 58 años y manifestó: “Ella nunca le pidió a Chris que no fuera el presentador de los Oscar. Dijo en una publicación de Facebook en ese momento que Chris sería un gran presentador de los Oscar y era perfecto para el trabajo”.

“En 2016, ella ayudó a iniciar un movimiento al cuestionar por qué hay tan pocos miembros negros, ¿y Chris la llevó a esto?”, cuestionó el informante.

Chris Rock eligió la ciudad de Baltimore de donde es oriunda Jada Pinkett Smith para trasmitir su programa especial de comedia por Netflix.

Pese a esta situación, ha trascendido que Jada Pinkett Smith está enfocada en salir adelante y está preparando un libro de sus memorias que tiene planeado lanzar este año.