El encuentro en Nueva York entre Luis Miguel, Paloma Cuevas y Michelle Salas, ¿qué ocurrió entre ellos?

El romance entre Luis Miguel y Paloma Cuevas parece ir viento en popa porque cada vez se ve más seguido a la pareja y ya no procuran esconderse de la mirada pública. La diseñadora acompaña con gusto al cantante a todos los eventos, por eso, no fue casualidad que en la Semana de la Moda en Nueva York coincidieran con la primogénita del Sol de México, Michelle Salas, en dicha ciudad. Salieron a cenar los tres juntos y, ¿te imaginás qué ocurrió entre ellos?

Aunque no es frecuente que coincidan en algún lugar para platicar, Luis Miguel y Michelle Salas, no están distanciados como se cree o como la tercera temporada de su serie biográfica lo dejó entrever. Si bien no es una relación cercana de papá a hija, sí procuran ponerse al día en lo que acontece de su vida personal y profesional. Es por ello que hace unos días ambos coincidieron en Nueva York a través de una cena en la que también estuvo presente Paloma Cuevas, la actual pareja del cantante.

Luis Miguel y Paloma Cuevas se encontraron con Michelle Salas en la ciudad de Nueva York en la Semana de la Moda y cenaron juntos.

Ocurrió durante la Semana de la Moda en la que Michelle Salas fue invitada de honor en la presentación de La Bohème, la nueva colección de Bronx and Banco. El desfile de la marca se realizó en The Ritz Carlton Nomad en el que la influencer y modelo derrochó estilo con un atuendo de plumas y lentejuelas que partió plaza.

La revista Semana asegura que tuvo un acercamiento con un testigo que presenció el momento en que Luis Miguel, Paloma y Michelle coincidieron. “Después de atender sus compromisos laborales, la joven aprovechó una de las jornadas para reencontrarse con su padre y con la ex de Enrique Ponce. Hay que recordar que la empresaria conoce a Michelle desde que era pequeña, puesto que han coincidido cuando ella y el diestro iban de vacaciones a México”, comentó el medio.

Al respecto, la periodista Claudia de Icaza dijo en su programa de YouTube que los tres “se vieron en una cena en Nueva York. Ellos viajaron y quedaron de verse para cenar, y como Luis Miguel no entendía nada de moda, estaba encantado de la vida porque Michelle y Paloma no pararon de hablar de moda. Michelle dice que Paloma es una gran mujer, o sea que ya le dio el sí, el visto bueno para que se case con Paloma”.

En enero pasado, Michelle Salas fue entrevistada por la revista Hola! de España y opinó que Paloma Cuevas “es una gran mujer”.

Michelle Salas dio el visto bueno sobre Paloma Cuevas y la relación con su papá, Luis Miguel.

La modelo mexicana que vive en Madrid, pero viaja frecuentemente a México y Miami, se ha mantenido ajena a todos los escándalos del corazón de Luis Miguel; sin embargo, se sabe que mantiene una buena relación con una de sus parejas, Aracely Arámbula, mamá de sus dos hermanos: Miguel (de 16 años) y Daniel (de 14 años).

Incluso, la joven de 33 años aseguró que tiene buenos deseos para la recién pareja y al preguntarle si les desea felicidad, respondió: “fenomenal”.