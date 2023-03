Demi Moore se muda junto a Bruce Willis para cuidar su salud

El mundo del espectáculo y sus fans quedaron sorprendidos cuando hace unos días se confirmó el padecimiento del actor de Hollywood Bruce Willis, a quien diagnosticaron demencia frontotemporal. Lo cierto es que la enfermedad está avanzando rápidamente, y paso de no poder pronunciar algunas palabras a no reconocer a su propia madre. Ahora, ante este panorama, su ex esposa Demi Moore decidió mudarse junto a él para cuidarlo en su padecimiento.

Tras haber sido diagnosticado con esta enfermedad neurodegenerativa, la actriz Demi Moore, quien estuvo casada con Bruce Willis durante 13 años, se mudará a vivir junto a la actual pareja del actor, Emma Heming, para que ambas puedan cuidarlo en esta dura etapa que atravesará el protagonista de "Armagedón".

Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal.

El medio "Daily Mail" informó que la protagonista de exitosas producciones cinematográficas como "Ghost", "Striptease", y "Una propuesta indecente", se iría a vivir temporalmente con su exesposo, junto a su actual esposa y sus dos hijas menores Mabel y Evelyn, con el objetivo de poder ayudar en el cuidado de Bruce Willis.

El portal "Daily Mail", se comunicó con los representantes de Demi Moore, quienes aseguraron que la actriz se encuentra muy preocupada por el pronóstico de Bruce Willis, y revelaron que se quedará a lado de su ex esposo hasta los últimos momentos de la enfermedad. “Demi se mudó y no se irá hasta el final. Al principio nadie fuera de la familia podía entender qué estaba haciendo Demi viviendo con su ex y su nueva esposa, pero ahora todo tiene sentido. Demi ha sido una roca para la familia y está decidida a asegurarse de que cada día que le quede a Bruce en la Tierra esté lleno de amor”, dijeron los representantes

de la actriz al portal "Daily Mail".

En principio Bruce Willis había sido diagnosticado con afasia.

El retiro de Bruce Willis

Bruce Willis utilizó sus redes sociales para anunciar que se retiraba voluntariamente de la actuación y el cine debido a la enfermedad que padece.

Por su parte, a través de su cuenta de Instagram, su hija Rumer Willis, también dio a conocer la triste noticia, pidiendo respeto e intimidad en la afección de su padre, quien en principio había sido diagnosticado con afasia."Como familia queremos compartir que nuestro querido Bruce ha sido diagnosticado con Afasia, que está impactando sus habilidades cognitivas. Como resultado de esto, después de considerarlo mucho, Bruce se retirará de la carrera que significa tanto para él". comentó Rumer Willis en ese momento.

Demi Moore siempre ha mantenido una excelente relación con su ex esposo Bruce Willis, pero ahora, el acercamiento desinteresado y lleno de amor, es para cuidar al actor en el inevitable deterioro que llevará su salud a causa de la demencia que padece.