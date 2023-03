American Idol: el polémico trato que tuvo Katy Perry con una concursante mamá

American Idol es un clásico de la televisión estadounidense que comenzó a trasmitirse en 2002 por parte de la Cadena Fox y lleva en el aire más de 20 años. Este reality show es un éxito porque gente común se acerca para ser evaluado por un jurado de alta gama de artistas y exhiben sobre el escenario y las cámaras el mejor de sus talentos. En la edición 2023 del show los encargados de encontrar a las nuevas estrellas son Katy Perry, Lionel Richie y Luke Bryant. Sin embargo, en una de las últimas emisiones, el público quedó muy molesto con la cantante de Dark house por haberle hecho bullying a una joven de 25 años, madre de tres chicos.

El video en cuestión es la audición de Sara Beth, una mamá de 25 años. Tras revelar que es mamá de tres hijos, inmediatamente recibió como comentario por parte de Katy Perry: "Cariño, te has estado recostando en la mesa demasiado". Sara Beth Liebe también compartió que su experiencia en el canto se encuentra en el karaoke con sus amigos y el coro de la iglesia, a lo que Perry señaló: "¿Este es tu sueño? ¿Lo es ahora? Si no es tu sueño, es posible que tengas que irte porque hay muchos sueños detrás de ti".

Sara audicionó cantando You Know I'm No Good, de Amy Winehouse e inmediatamente Katy le dijo: "Vamos, necesitamos más. Eso no es suficiente", para después alentarla a cantar otra canción: Benny and the Jets de Elton John, que Sara dijo había preparado para la audición.

Durante la audición, Katty también arremetió contra la concursante de 25 años diciendo que no tenía nada que perder, pues ese no era su sueño, pidiéndole que llevara su voz al límite sin mirar atrás, ante el desconcierto de Sara, quien se había dicho impresionada por estar frente a Perry, Lionel Richie y Luke Bryant.

Katy continuó haciendo comentarios que han molestado a los internautas, como "Un Ídolo Americano por accidente", haciendo referencia al nombre del programa, además de "un personaje de cómics acaba de cobrar vida" y "mira si no es tu sueño, no llegarás lejos, porque también respeto a todos los que entran caminando por esa puerta, que darían su vida por este boleto dorado".

A pesar de los comentarios, tanto Luke, como Katy Perry le dieron el sí a Sara Beth, mientras que Lionel le dijo que no, sin embargo, la joven madre irá a Hollywood para continuar con las fases de American Idol.

Antes de salir del cuarto de audiciones, Katy continuó diciendo: "date prisa antes de que termine tu sueño" por lo que varias personas mostraron su enojo con Katy.

"Enojadísima en lo grosera que fue Katy Perry con Sara Beth", "Buuuh a Katy por avergonzar a una mamá, insinuando que se ha recostado mucho en la mesa y tiene tres hijos a los 25. Una mamá que sigue sus sueños mientras cría a tres hijos debería ser celebrada, no humillada" y "No me gusta cómo Katy Perry trató a Sara. No veo este programa, pero lo que vi no estuvo bien. Dejaron que Katy Perry hiciera bullying a una mujer en televisión nacional en vivo antes de que comenzara a cantar", señalaron los comentarios.