El sorprendente regalo que Adele hizo a una pareja de recién casados

Los que siguen hace tiempo a Adele, saben que tiene una forma particular de conectar con su público. En sus shows le gusta conversar, compartir anécdotas propias muy íntimas y hablarles desde el corazón, porque es así como se comunica también a través de sus canciones. Acaba de finalizar una serie de conciertos en Las Vegas pero antes de despedirse quiso cerrar esa maravillosa noche mostrando su generosidad y haciéndole un inolvidable regalo a una pareja recién casada. ¿Te imaginás de qué se trató?

Adele siempre se ha destacado por la conexión que tiene con su público, algo especialmente palpable en su actual residencia de conciertos íntimos en el auditorio The Colosseum en Las Vegas. En su último espectáculo, la estrella de la música advirtió la presencia de unos recién casados, todavía vestidos de novios, y no dudó en hacerles un regalo que recordarán el resto de sus vidas.

"¿Se casaron hoy? ¿Se acaban de casar? ¡Felicidades!", les dijo durante un pequeño descanso en su actuación. El novio, Evan, no tardó en sacar un rotulador y pidió a la artista que estampara su firma en el vestido de su ya esposa. Gaby, la esposa, recurrió posteriormente a sus redes sociales para presumir de un momento tan especial, una anécdota que podrá contar orgullosa a sus hijos, nietos y demás descendientes.

El mensaje publicado por Gaby deja clara la emoción y la gratitud que la invadieron tras semejante interacción con su ídolo: “'Weekends with Adele'... He cumplido el sueño de mi vida. Encontré el amor de mi vida y este hombre estaba decidido a que Adele cantara en nuestra boda... Siete años más tarde hemos cumplido nuestro sueño. Gracias, Adele, por crear un recuerdo que nos acompañará toda la vida", escribió en su cuenta de Instagram.

La propia Adele ha reconocido en varias ocasiones que adora hablar con sus seguidores y descubrir esos vínculos que unen sus canciones con las historias vitales de sus fans. Hace unas semanas, la intérprete inglesa se refirió en otro concierto a la presencia de un hombre que, días atrás, se había pasado todo el recital sosteniendo su teléfono en alto, con una foto de su difunta esposa en la pantalla.

"De verdad que me conmovió. Creo que esa persona era su mujer, y creo que ella ya no está aquí. Parece que estaba aquí solo, y lo siento, siento mucho tu pérdida. Y siento no haberme dado cuenta de que me estabas enseñando la foto a mí. Cada vez que camino por el escenario, puedo ver a través de ciertas ventanas que se abren a susvidas. Es muy bello", explicó.