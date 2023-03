Con un mini vestido y escote en 'v', Ana de Armas enamoró París y a todos los invitados de la Semana de la Moda

Si hacemos un repaso por su carrera, nos sorprenderíamos de todos los títulos de los que formó parte. Es que Ana de Armas, de tan sólo 34 años, conquistó Hollywood en tiempo récord y no hay cineasta que no haya preguntado por ella. No es casualidad que se encuentre nominada como Mejor Actriz en los Premios Oscar por su brillante papel de Marilyn Monroe en la biopic Blonde. Pero antes de asistir a la ceremonia más esperada por el mundo del entretenimiento, hizo una parada en la capital francesa para estar presente en la popular Semana de la Moda y lucir, ella también, esas prendas de lujo que roban suspiros en las pasarelas.

Desde el 27 de febrero hasta el 7 de marzo, toda la industria de la moda focalizó su atención en París y en su Semana de la Moda. Son numerosas las firmas que mostraron sus diseños pensados para el otoño invierno 2023/2024 en la capital francesa, entre ellos Louis Vuitton, casa para la que Ana de Armas es imagen.

El look elegido por Ana de Armas en París.

De esta forma, son muchas las veces que vemos a la actriz con piezas de la marca de lujo y, por supuesto, se ha convertido en una de las invitadas más especiales y esperadas de la firma en esta edición de la 'Fashion Week' parisna. Para la ocasión, la intérprete ha escogido un sencillo estilismo compuesto por un mini vestido, unas botas altas y una chaqueta de abrigo a medio camino entre una blazer y un cárdigan.

El 'total look' de Louis Vuitton que ha lucido Ana de Armas en el 'front row' de la firma, donde ha compartido asiento junto a Emma Stone y Zendaya, entre otros rostros conocidos y amigos de la marca, está formado por un mini vestido de rayas en tonalidades naranja y amarillo pastel con un gran escote en V.

El mini vestido que eligió Ana de Armas en la Semana de la Moda en París.

Esta prenda la combinó con unas botas altas de tacón en color negro y un abrigo de la misma tonalidad, con un largo a la altura del vestido y un diseño a medio camino entre una blazer y un cárdigan. En cuanto a los detalles, cierra el estilismo con un bolso de mano negro y rectangular también del mismo color y una cadena dorada a conjunto con las joyas que muestra la actriz.