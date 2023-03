Christina Aguilera habló abiertamente sobre sus inseguridades

Los ‘90 fueron el verdadero boom de muchos artistas latinos ya consagrados. Una de las revelaciones fue Christina Aguilera debutando como cantante en 1999 y enamorando a todos con su actitud sobre el escenario y esa voz tan particular que la sigue identificando hasta el día de hoy. Aunque tiene mucho que agradecer, siente que no siempre todo estuvo bien en su carrera, sobre todo, cuando comenzó siendo una de las figuras de Disney, pero fue una etapa que tuvo que atravesar para poder ponerse a la espalda todo el éxito que siguió después.

Al ser cuestionada por su actitud ante los procedimientos estéticos, la cantante, que publicó su álbum de debut en 1999, declaró a la revista Allure que siempre ha sido muy honesta sobre su cuerpo y su aspecto físico. "Creo que es genial compartir y ser honesta y abierta sobre lo que haces, dentro de tu zona de confort, por supuesto. Siempre he sido un libro bastante abierto sobre la aceptación de mi cuerpo, mi aspecto y cosas así".

Christina Aguilera admitió que en sus comienzos no la pasó tan bien en Disney.

Y añadió: "Pero soy una persona bastante reservada en lo que se refiere a muchas cosas. Creo que a cada uno lo suyo, y creo que todos deberíamos hacer lo que es bueno para nosotros, así que no creo en los juicios de valor en lo que a eso se refiere". Christina admitió que recuerda su época de estrella infantil con una sensación de inquietud.

La intérprete de Genie in a Bottle logró fama gracias a los programas de televisión de Disney durante su adolescencia, pero "no estaba contenta con muchas cosas".

Christina Aguilera considera que fue siempre muy sincera respecto a sus inseguridades y los retoques que se hizo.

Al hablar sobre cómo pasó su tiempo durante la pandemia de COVID-19, Christina dijo: "Tengo un montón de diarios antiguos que he guardado literalmente de los últimos 20 años de mi vida”, declaró.

“Pude ponerme al día y reflexionar sobre mí misma. Me obligó a guardar silencio y a mirarme a mí misma. En cierto sentido, no estaba contenta con muchas cosas, y da miedo enfrentarse a esos sentimientos que, en circunstancias normales, no tienes tiempo de afrontar porque todo el mundo va. Ese ajetreo es alabado, pero creo que todos estamos comprendiendo que tener momentos para la autorreflexión y simplemente respirar son cruciales", expresó la artista.