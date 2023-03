Un ex novio de Shakira le regaló un verso que fue incluido en uno de sus grandes éxitos

Pasaron más de dos décadas del noviazgo entre Shakira y Osvaldo Ríos, sin embargo, algunas personas nunca se olvidan, sobre todo, cuando se vivió una historia tan intensa que estuvo a punto de llegar al altar. El actor habla bastante seguido de este romance que duró aproximadamente un año y reveló que la de Barranquilla le dedicó varias de sus canciones pertenecientes al álbum ¿Dónde están los ladrones? Y él le escribió varios poemas de los cuales uno se destacó y fue a parar a la lírica de No creo de la colombiana.

En entrevista con el programa Chisme No Like, Osvaldo Ríos recordó su romance con la artista colombiana y contó que su entonces novia no era la única que se inspiraba en su historia de amor para escribir, ya que él lo hacía con poemas que le dedicaba. “Me escribió canciones que todavía me emocionan cada vez que las oigo. Yo le escribí poesías. Ojalá tenga guardado el libro que le escribí. Yo le escribía poemas y ella me escribía canciones”, contó.

El actor detalló que Shakira en una ocasión le pidió permiso para incluir un verso de sus poemas para incluirlo en su canción No creo. “Por ahí alguna vez le regalé un verso dentro de un poema, que ella me dijo: ‘Nene, ¿te puedo usar este verso para una canción que estoy escribiendo?’. Yo le dije que sí, eso ya es tuyo, no es mío. Yo te lo regalé. Tiene este verso: ‘Quiero ser tu firmamento. De tu boca una canción, de tus alas siempre ser el viento’. Ese verso ella me pidió permiso para incluirlo y fue un regalo que yo le hice”.

Osvaldo Ríos también dijo que la canción Moscas en la casa fue inspirada en él, entre otras de las que tiene buenos recuerdos. “Fue una canción muy linda que se me escribió entre muchas otras que ya son del conocimiento público, como Tú y Ojos Así. Las tengo prácticamente guardaditas en servilletas porque ella escribía en ellas. Shakira compone en servilletas de los aviones. Al menos lo hacía cuando estábamos juntos. La musa le daba en los aviones y escribía en servilletas”.

Más de dos décadas después, el puertorriqueño recordó la época de su noviazgo con la cantante durante su participación en La casa de los famosos. En una charla con el bailarín Toni Costa, Osvaldo Ríos reveló que la originaria de Barranquilla y él tenían planes de casarse y que incluso los papás de ella estaban enterados. “Ya habíamos visto casa”, resaltó.

"Ella apenas comenzaba con Pies descalzos y tenía todo un mundo por vivir, cuando amas a alguien es mejor dejarlo libre y es la mejor prueba de amor que le puedes dar", dijo. “Tenía que volar, fue lo mejor que le pasó, no seguir conmigo", añadió tras destacar el cariño que siempre le ha tenido. Mencionó que su romance duró un año y que después ella empezó a salir con Antonio de la Rúa. "Con ella fui muy leal y fiel, pero en esa época yo no era ni leal ni fiel. Estar con una y otra te distrae, te desenfoca, nadie me quita lo bailado, pero o te aplomas o la vida te pasa factura también", concluyó.

Shakira ha dicho que la canción Tú se la compuso a Osvaldo Ríos. Está incluida en el disco ¿Dónde están los ladrones?, que fue lanzado en 1998. En aquella época, también trascendió que aunque él aseguró que se "había portado con ella como un príncipe", el motivo por el que la intérprete de Te aviso, te anuncio lo dejó, se debió a que él en ocasiones se mostró muy agresivo.