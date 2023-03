Rebel Wilson confesó que Meghan Markle no es una persona demasiado simpática

Parece que luego de todos los escándalos mediáticos de la realeza ya nadie se preocupa por conservar sus modales y, al parecer, las grandes estrellas del entretenimiento rompieron lazos con la corona británica: no más silencio. En entrevista con Andy Cohen, Rebel Wilson fue consultada por su encuentro con los duques de Sussex a lo que ella respondió sin pelos en la lengua que Meghan Markle no es una persona demasiado agradable mientras que el Príncipe Harry fue de lo más simpático.

Rebel Wilson no recibió una recepción "cálida" de Meghan Markle cuando conoció a la duquesa de Sussex. “Meghan no era tan genial. No era tan naturalmente cálida”, dijo la estrella de El año de mi graduación, de 43 años, en Watch What Happens Live with Andy Cohen. Sin embargo, Wilson señaló que el comportamiento distante de Markle podría deberse a que su mamá, Sue Bownds, hizo preguntas "ligeramente groseras", como "¿Dónde están tus hijos?".

Rebel Wilson aseguró que Meghan Markle no es nada agradable mientras el Príncipe Harry sí.

“Y yo le dije: 'Mamá, no le preguntes eso'”, agregó la actriz. Wilson dijo que la reunión tuvo lugar en Santa Bárbara, California, y que, por el contrario, el príncipe Harry "no podría haber sido más amable".

Cuando el presentador Andy Cohen le preguntó a la actriz de Pitch Perfect si conocía a la realeza antes de la reunión, ella dijo que no y que solo tenían un "amigo en común". "Tal vez por eso ella estaba como, '¿Quiénes son estos molestos convictos de Australia?'", bromeó la comediante sobre la duquesa, de 41 años, antes de reiterar que Harry era "encantador". Los fanáticos en las redes sociales tuvieron reacciones diversas sobre el recuerdo de Wilson de su encuentro con Markle y Harry.

Meghan Markle viene del mundo del espectáculo, sin embargo, no es demasiado simpática con sus colegas.

“¿Hablar de Meghan Markle negativamente porque no responde a las preguntas groseras? Rebel Wilson debería tener más material que éste. Aburrido”, tuiteó un cibernauta. “El derecho de los británicos hacia los hijos de Meghan es cada vez más extraño. Quiero decir que ha sido así, pero gracias a Dios los están manteniendo fuera de esa isla. Esas personas son Extrañas”, agregó otro.

“La falla de la máscara de Meghan. Las celebridades REALES y las élites de Hollywood están comenzando a decir la verdad de que ella no es una persona que abraza ni tiene una personalidad cálida. ¿Cómo se atreve a faltarle el respeto a la mamá de Rebelde?”, escribió una tercera persona. “Yo le creo. Ella tiene buen juicio. Meghan Markle es una narcisista. Actuó como si fuera la monarca cuando se casó con un repuesto para el trono”, dijo otro partidario de Wilson.

En marzo pasado, Wilson se burló de la pareja real y de su explosiva entrevista de 2021 con Oprah Winfrey en la que los duquesa de Sussex hablaron sobre los pensamientos suicidas de la actriz de Suits y sus sentimientos de abandono emocional y financiero por parte de la familia real.

Mientras presentaba las nominaciones durante los BAFTA 2022 Film Awards , la estrella de Cats bromeó: “Del drama a la fantasía, la entrevista de Oprah de Harry y Meghan lo tenía todo. Desafortunadamente, eso no está nominado en esta categoría, pero algunas películas increíbles sí lo están. Echemos un vistazo a algunas de las películas británicas más destacadas de este año”.