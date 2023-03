Olivia Wilde ya superó a Harry Styles y tiene ganas de volver a enamorarse

Desde el inicio de la relación entre Olivia Wilde y Harry Styles todo se volvió doblemente mediático. Es que el romance nació en el set de grabación de Don’t Worry Darling, film de la que el cantante británico fue el protagonista y ella su directora. A pesar de que la pareja intentó mantener en absoluta privacidad su vínculo fue imposible por todos los escándalos generados en torno a la película y con la presencia de Florence Pugh, aparentemente la tercera en discordia. Luego de dos años, decidieron separarse porque la distancia era cada vez mayor y sus agendas estaban muy ocupadas. Pero Olivia no se rinde y ya está lista para que un nuevo amor toque a su puerta.

Harry Styles y Olivia Wilde salieron durante dos años.

La actriz está lista para un nuevo amor, pero está esperando a un chico "increíble" y no quiere apresurarse con encontrarlo para que el flechazo sea aún más mágico. En entrevista con Us Weekly, una fuente ha declaró: "Recientemente se ha rumoreado que Harry empezó a salir con una nueva mujer, pero no quiere hacer alarde de su relación”.

Harry está haciendo todo lo posible para mantener la identidad de su pareja en secreto después de todo el circo que rodea su relación con Olivia. Otra fuente del Daily Mirror dijo: "Pero las personas más cercanas a él conocen la nueva relación. Aunque es pronto, las cosas van por buen camino", y así lo quiere mantener el artista británico.

Harry Sytles y Olivia Wilde terminaron su relación en noviembre del año pasado en los mejores términos.

Personas cercanas a Olivia dicen que la actriz estaba "decepcionada” porque su relación de casi dos años con Harry no duró, pero no hay ninguna ruptura entre la ex pareja y decidieron terminar amigablemente y en buenos términos. Olivia estuvo a mediados de noviembre apoyando a Harry, que salió con estrellas como Taylor Swift y Kendall Jenner, en un concierto en el Kia Forum de Los Ángeles a pesar de que habían cortado. La actriz estuvo acompañada por sus hijos Otis (8 años) y Daisy, de seis, que tuvo con su ex prometido Jason Sudeikis.