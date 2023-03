La polémica declaración de Chris Rock sobre Will Smith y Jada Pinkett Smith

En tan sólo una semana llega una nueva edición de los Premios Oscar, la noche más esperada del año por la industria del entretenimiento y las expectativas crecen no sólo por las películas nominadas sino también por el gran número de invitados y por lo que pueda llegar a suceder una vez reunidos en un mismo recinto. Es que nadie olvidará el episodio del año pasado entre Will Smith y Chris Rock. De hecho, tras mantenerse en silencio todos estos meses, el comediante habló de lo ocurrido en un programa especial de humor trasmitido por Netflix y no tuvo pelos en la lengua para arrojar palos tanto al actor de Soy Leyenda como a su esposa, Jada Pinkett Smith.

Chris Rock acusó a Will Smith de practicar la “indignación selectiva” y se burló de las versiones de infidelidad que rodean al ganador del Oscar a Mejor Actor y a su esposa Jada Pinkett Smith en los que fueron sus primeros comentarios públicos desde que Will le dio una cachetada en la ceremonia del Oscar en 2022.

Chris Rock habló después de un año sobre el episodio vivido en los Premios Oscar con Will Smith y Jada Pinkett Smith y fue muy duro.

El cómico de 58 años explicó cómo el título de su especial de stand-up, Chris Rock: Selective Outrage, que transmitió Netflix en vivo la noche del sábado, tenía conexiones con el actor de Men in Black, porque especuló sobre cómo Will lo atacó como un resultado de “practicar la indignación selectiva”.

Además, Chris se burló del hecho de que Jada Pinkett Smith admitió haber tenido un romance con el cantante August Alsina mientras ella y Will estaban en un break de su relación, una revelación que la pareja discutió en el programa de ella y que dio pie a una infinidad de memes con la cara de Will Smith evidentemente devastado por la noticia.

Jada Pinkett Smith tuvo un romance con August Alsina, un amigo de su hijo, y lo discutió públicamente con su esposo Will Smith.

“Will Smith practica la indignación selectiva. Todos los que realmente saben, saben que no tuve nada que ver con esa mierda. No tuve ningún enredo. Su esposa se estaba follando al amigo de su hijo. Ahora, normalmente no hablaría de esta mierda, pero por alguna razón, estas personas pusieron esa mierda en internet. No tengo idea de por qué dos personas tan talentosas harían algo tan bajo”, mencionó Chris Rock sobre el hecho de que Will y Jada discutieron de forma pública la infidelidad que sostuvo la actriz con un amigo de su hijo.

“Todos hemos sido engañados. Todos en esta industria han sido engañados. (Pero) ninguno de nosotros ha sido entrevistado por la persona que nos engañó en la televisión. ¡Ninguno de nosotros! ¿Por qué diablos harías eso?”, enfatizó el comediante sobre aquel suceso. “Ella lo lastimó mucho más de lo que él me lastimó a mí, ¿de acuerdo?”

Rock afirmó que todo el mundo dijo que Will era “un p*ndejo” después de la revelación del “enredo” entre Jada y August Alsina, y también contó que, en aquel momento, trató de ponerse en contacto con él para brindarle su apoyo, pero que el actor no contestó. “Todos (lo llamaron p*ndejo), ¿y a quién golpeó? A mí, una persona a la que sabe que puede vencer”, reclamó.

Jada PInkett Smith y August Alsina.

Chris aseguró que no reaccionó ni respondió físicamente ante la cachetada de Will Smith en el Oscar del año pasado "porque a él sí lo educaron". Y agregó: "¿Saben lo que me enseñaron mis padres? No pelees frente a los blancos", soltó el comediante.

Sobre si el golpe que recibió en el escenario del Dolby Theatre le dolió o no, Chris Rock fue sumamente claro. “Este hijo de puta me golpeó en el Oscar. La gente dice: '¿Te dolió?’ ¡Todavía me duele! Tengo (la canción) Summertime resonando en mis oídos. (Pero) nunca me verán en Oprah o Gayle llorando. Nunca sucederá. Recibí ese golpe como Pacquiao”, afirmó el comediante.