Indirectas y peleas entre Belinda y Cazzu por Christian Nodal

Durante un largo tiempo, Belinda estuvo muy enamorada de Christian Nodal. Debido a que compartían varias horas de trabajo, la química entre ambos no tardó en surgir y cuando quisieron darse cuenta, ya estaban sumergidos en una nueva relación. La pasión que sentían era tan grande, que hasta se habían comprometido y existían planes de casamiento.

Sin embargo, de un momento a otro decidieron cancelar su boda y se separaron de manera escandalosa. Desde entonces, él se encuentra felizmente enamorado de Cazzu, la famosa cantante argentina. Como era de esperar, las comparaciones y rivalidad entre ambas no tardaron en surgir.

Cazzu habló sobre Belinda y generó más polémica.

Luego de haber sido enfrentadas por la prensa, Cazzu decidió romper el silencio y hablar sobre el ex amor de su actual pareja. Esto sucedió cuando apareció en el programa “¡Siéntese Quien Pueda!“, donde se refirió a las comparaciones que recibe constantemente con Belinda y también reveló qué opina realmente sobre ella.

“Muchas de esas cosas vienen cargadas con mucha malicia, ella es una artista increíble, tiene una carrera mucho más grande que la mía, y la verdad es que yo crecí escuchando su música, le tengo muchísimo respeto“, comenzó diciendo la argentina. Sin lugar a dudas, la cantante de trap dejó en claro que no existe ninguna rivalidad entre ambas y que de su parte, ella siente mucha admiración por la actriz.

“Me encanta la canción que grabó con Los Ángeles Azules y muchas de su discografía. La gente puede pensar y decir muchas cosas pero yo valoro mucho su arte y nada, le tengo muchísimo respeto”, agregó la estrella frente a las cámaras. Además de mostrar el respeto que siente por la mexicana, también decidió mostrar su enfado sobre las comparaciones que surgen entre ambas.

“No sé quién me compara y que no sé me imagino que a la gente le divierte comparar pero no me siento comparada con ella o tal vez no estoy tan atenta a las cosas en realidad”, declaró la artista. En la misma entrevista, la argentina también aprovechó para hablar sobre Christian Nodal, su actual pareja y ex de Belinda.

“Él es muy lindo, es una persona que te hace sentir muy apoyada, escuchada. La verdad que la parte más importante de él es la humana”, comentó la estrella con mucha felicidad. Como era de esperar, esta entrevista tuvo mucha repercusión en las redes sociales y las declaraciones no tardaron en llegarle a la cantante mexicana.

El posteo de Belinda que fue visto como una indirecta para Cazzu.

En sus redes sociales, la intérprete decidió realizar un posteo que llamó la atención y que muchas personas lo tomaron como indirecta a dicha entrevista realizada por Cazzu. En dicha publicación, se puede ver a Bel posando frente a un espejo y luciendo sus curvas. Pero lo más llamativo, fue el texto que acompañó esta imagen.

“Hola Marzo apenas empiezas y ya me estás j%#^*”, dice la descripción del posteo. Por supuesto, esta imagen recibió una lluvia de comentarios. Entre ellos podemos leer lo siguiente: “Deje que hable la gente que solo quiere foco a costa de tu luz”. Dicho mensaje fue leído por la cantante, quien decidió responderle con emojis en forma de corazón.