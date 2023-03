Estos son los artistas que se negaron a cantar en la coronación de Carlos III

Todavía faltan varias semanas para la coronación de Carlos III y su esposa Camila programada para el sábado 6 de mayo, sin embargo, la organización comenzó a planearse desde el fallecimiento de Isabel II, por lo que a esta altura ya debería estar todo perfectamente cronometrado. Sin embargo, los grandes artistas británicos se negaron a presentarse en dicha ceremonia por temor a ser asociados fuertemente a la familia real luego de los numerosos escándalos que se hicieron públicos.

Artistas como Adele, Elton John y Harry Styles han rechazado la oportunidad de actuar en la próxima coronación del rey Carlos III. Las Spice Girls y Robbie Williams se encuentran entre los otros que rechazaron las invitaciones para presentar un espectáculo en la trascendental ceremonia, informó la revista Rolling Stone.

Si bien la mayoría de los músicos se negaron a explicar por qué no subirán al escenario, un representante de Elton John confirmó a la revista que se había invitado al legendario “Piano Man”, de 75 años, pero que no pudo asistir debido a problemas de programación.

Los expertos creen que nadie quiere actuar porque estarían asociados con la monarquía marcada por el escándalo. “La familia real se ha enfrentado a una serie de desastres de relaciones públicas en los últimos tiempos, y cualquiera que actúe en el espectáculo tendría que considerar si habría una reacción violenta por aparecer entre sus fans”, dijo Simon Jones, publicista de Little Mix, Niall Horan y Louis Tomlinson, en entrevista para Rolling Stone.

Otros sienten que alinearse con el rey Carlos de 74 años no beneficiaría sus carreras en este momento. “En este momento, para ellos, contar historias es muy importante”, dijo Meg, directora de una importante compañía británica de relaciones públicas musicales que pidió que no se revelara su nombre completo, sobre Adele, de 34 años, y Styles, de 29. “Estas grandes asociaciones simbólicas llevan mucho peso y literalmente pasan a los libros de historia en negrita y subrayado. Puedo entender por qué habría una gran discusión de relaciones públicas sobre los artistas que lo hacen o no”, señaló

Meg agregó: “Con (la reina Isabel II), fue fabulosa y glamorosa para algunas personas. Carlos no agrega nada, no hay un legado suyo con el que alguien quiera alinearse. Es televisado, por lo que mucha gente escuchará tus canciones, claro, pero en términos de estrategia de relaciones públicas a largo plazo, no sé si la actuación agregaría algo positivo a la narrativa de un artista a menos que esté firmemente a favor de la monarquía”.

Muchos de los escándalos de la familia real han sido noticia en los últimos años, lo que podría explicar por qué tantas estrellas se están distanciando tras la muerte de la Reina en septiembre pasado.

La salida real del príncipe Harry y Meghan Markle ha causado tensión entre ellos y el rey, particularmente después de que el duque de Sussex, sacara a relucir los trapos sucios de la familia en sus memorias Spare, alegando que su hermano, el príncipe William, lo había atacado físicamente y que su papá se refirió a él como su hijo "de repuesto" el día de su nacimiento.

Markle, por su parte, también hizo acusaciones condenatorias y le dijo a Oprah Winfrey en 2021 que un miembro de la familia real expresó su preocupación por el color de piel de su hijo Archie. La duquesa de Sussex, de 41 años, también afirmó que los miembros de la realeza no hicieron nada cuando ella dijo que tenía pensamientos suicidas.

Otro escándalo que ha sacudido al Reino Unido son los vínculos del príncipe Andrés con Jeffrey Epstein. La familia real no logró desvincularse por completo del duque de York, de 63 años, en medio de acusaciones de que tuvo relaciones sexuales con una de los víctimas del difunto financiero que tenía 17 años en ese momento, lo que él negó. Andrés apareció recientemente en los titulares por haber sido invitado a mudarse a la antigua casa de Harry y Markle en el Reino Unido, Frogmore Cottage, después de que Carlos desalojó a la pareja.