Lucerito Mijares sobre las críticas a su cuerpo: "estoy muy cómoda como soy"

Cada vez que le tocó estar sobre el escenario, Lucerito, la hija menor de Manuel Mijares y Lucero, ha demostrado que heredó

el talento de sus padres y que es una de las voces más prometedoras de la industria musical, ya que ha deslumbrado con sus

interpretaciones estando a lado de sus papás. Sin embargo, la joven de 18 años ha tenido que enfrentar en numerosas ocasiones

críticas sobre su peso y cuerpo, y ahora por primera vez, se pronuncia al respecto y responde a sus detractores.

Si bien Lucerito aún no ha debutado oficialmente en la música, ha demostrado la privilegiada voz que tiene participando en

actuaciones compartiendo escenario con sus padres en las giras que éstos realizan, por lo que los fans conocen a ciencia cierta

el talento de la adolescente, a quien le aseguran una exitosa carrera artística.

Lucerito Mijares es una promesa de la industria del espectáculo.

A pesar de este reconocimiento, hay quienes no han parado de criticarla por su cuerpo y su peso, y hasta llegaron al colmo de la maldad diciéndole que era fea y comparándola con su mamá. Así es que los haters de Lucerito, afirman que es más parecida a su padre y que no ha heredado los genes de belleza que tiene su madre.

Lo cierto es que Lucerito Mijares ha demostrado ya que tiene una prometedora carrera dentro de la música, y que cuenta con talento, carisma y una personalidad arrasadora para triunfar en el mundo del espectáculo.



Si bien Lucerito siempre se ha mantenido al margen de estos ataques, desde que era una niña, tuvo que lidiar con este tipo de señalamientos, que según su madre, lo ha hecho de gran manera.

Lucerito respondió a los que la critican por su cuerpo y peso.

Sin embargo, en una reciente entrevista, Lucerito rompió el silencio y se defendió de las críticas y ataques que recibe continuamente por su aspecto físico. En el canal "DelaRosaTV", la hija de Mijares se sinceró y respondió a los cuestionamientos sobre su imagen. “Mis padres siempre me han apoyado y me han hecho ser la joven adulta que ya soy. Y no pretendo cambiar mi forma de ser para ser como mi mamá, porque la verdad, me siento a gusto con mi forma de ser y mi cuerpo y mi todo, o estoy muy cómoda como soy”, dijo Lucerito.

Asimismo, confesó que ha trabajado mucho su autoestima y amor propio para tener seguridad en ella mismo, aunque reconoció que hay gente muy mala que solo quiere hacer daño con sus comentarios, en referencia a lo que ocurrió recientemente con la cantante Yuridia. “Hay mucha gente mala, que no tiene nada que hacer y hacen comentarios que no sirven para nada. Y pienso que está feo que se comenten cosas sobre una persona, con o sin conocimiento”, puntualizó Lucerito.