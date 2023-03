Galilea Montijo sacude las redes con un baby doll para el infarto

La conductora del programa matutino "Hoy" Galilea Montijo, sacudió las redes con un baby doll para el que dejó sin aliento

a sus millones de seguidores. La también actriz, derrochó belleza y sensualidad con una publicación que realizó, con la cual dejó

en claro que es una de las mujeres más atractivas de la industria del espectáculo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Galilea Montijo compartió una arriesgada imagen con el objetivo de deleitar a sus más de 10 millones de seguidores que acumula en esta plataforma, quienes son testigos de los recurrentes posteos de la artista en los cuales reparte belleza, sensualidad y carisma.

Galilea Montijo impactó con un baby doll para el infarto.

En la fotografía que compartió Galilea no dio ninguna referencia, pero por lo que se puede apreciar es de una sesión para alguna

importante publicación, e incluso se rumoreó que podría ser para la revista Playboy, con la cual colaboró recientemente para una

edición internacional. No obstante, esta información solo son meras especulaciones, ya que la actriz no brindó ningún detalle adicional.

Lo cierto es que Montijo se robó todas las miradas con su impactante look, luciendo un baby doll negro de seda con encajes y un profundo escote. Asimismo, la presentadora enloqueció a sus fans al posar de manera seductora, dejando en claro que nadie puede resistirse a sus encantos.

Galilea Montijo es una de las mujeres más sensuales de la industria del entretenimiento.



Como era de esperarse, la imagen que compartió Galilea Montijo provocó la reacción de sus admiradores y otras celebridades, quienes la llenaron de halagos y piropos. “Estás preciosa”, “eres un sueño”, “la más guapa de todas”, “simplemente divina”, “cada día más guapa”, “toda una reina”, “cada día más hermosa”, “todo un bombón” y “la qué es linda, es linda” fueron algunos de los comentarios que recibió

la conductora de parte también de reconocidas figuras del medio como Andrea Legarreta, Fey, Ana Martín, Celia Lora, Yanet García, Alfonso Waithsman y Jimena Longoria, entre otras.

¿Galilea Montijo venderá contenido exclusivo para mayores de edad?

Siendo una de las mujeres más hermosas y atractivas de la farándula, es recurrente que le cuestiones sobre la posibilidad de vender contenido exclusivo. Sin embargo, la artista ha aclarado que no tiene la más mínima intención de hacerlo, aunque respeta a aquellas personas que sí lo hacen.