Andrea Legarreta no descarta volver con Erik Rubín después de su separación

Andrea Legarreta se enfrenta a un difícil momento. Aunque a nivel profesional está protagonizando sucesos inolvidables y que potencian por completo su carrera, lo cierto es que cuando regresa a su hogar ya no cuenta con la compañía de Erik Rubín. Después de haber compartido 22 años juntos, la pareja tomó la decisión de tomar caminos separados.

La noticia fue confirmada por ella misma a través de su cuenta de Instagram. Allí reveló que la idea de separarse fue elaborada por los dos y que aunque causó mucho dolor, son conscientes de que hoy están tomando la decisión correcta. Sin embargo, la estrella no cerró la puerta a una posible reconciliación en el futuro.

Andrea Legarreta y Erik Rubín vivieron una apasionada historia de amor, la cual tuvo que enfrentarse a momentos increíbles y también a otros que provocaron mucho dolor. Aunque no protagonizaron un cuento de hadas, no caben dudas de que estaban destinados a estar juntos. Desde la primera vez que se vieron en una discoteca, ambos fueron conscientes de que existía una gran química entre los dos.

Tras ese primer encuentro, las estrellas decidieron mantenerse siempre unidas. Durante los casi 23 años que estuvieron juntos, se convirtieron en padres y formaron una hermosa familia que es prioridad en sus vidas. Sin embargo, también tuvieron que hacerle frente a rumores de infidelidad y separaciones momentáneas.

Durante 2022, en una entrevista con TVyNovelas, la presentadora confirmó que vivieron momentos de crisis: “A lo largo de la relación, en estas altas y bajas, de repente te puedes perder como madre y como padre; de repente estás enfrascado en tu mundo de mamá, de papá o en lo laboral, y es fácil que surja un distanciamiento. Eso sucedió entre nosotros en algunas etapas, hasta el punto de llegar a pensar en que quizá deberíamos analizar si queríamos continuar juntos o separarnos”.

Aunque siempre intentaron salir adelante, hoy creen que la mejor opción es distanciarse y cada uno seguir con su vida. “Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñando que una separación de pareja, no es una separación de familia“, escribió Andrea en su posteo.

Andrea Legarreta y Erik Rubín junto a sus hijas.

Pese a que siguen unidos como familia, Erik Rubín y la conductora se tomarán una pausa en el amor. Sin embargo, ella misma dejó en claro que no descarta la posibilidad de volver a encontrarse con su pareja de toda la vida.

“Hoy no sabemos que suceda con el tiempo, nadie lo sabe, y pues quizás nos demos cuenta de que la decisión no fue la correcta y la vida en una de sus vueltas nos sorprenda de nuevo”, declaró en el texto. Asimismo, dejó en claro que se separan porque la pareja se ha transformado, y no por ningún escándalo.