El impensado motivo por el que Miguel Bosé perdió la voz

Ya son varios los años que el cantante español Miguel Bosé se encuentra alejado de los escenarios. En una reciente entrevista, el artista reveló cual fue el impensado motivo por el cual perdió la voz, y tuvo que poner en pausa su carrera por un largo período, llegando a pensar en el retiro definitivo de la escena artística. El compositor sorprendió confesando que la causa de este terrible problema fue una mala práctica médica.

En el popular programa español "El Hormiguero", Miguel Bosé realizó varias confesiones, y una de ellas fue la razón por la que

hace 8 años atrás había perdido la voz. El músico dijo que en principio los doctores creyeron que padecía de una sinusitis crónica y era por ello que no podía cantar más. Sin embargo, a pesar de todos los tratamientos que se había realizado no se veían mejorías, y fue entonces que continuaron con los estudios y finalmente descubrieron la inusual razón por la cual se le había presentado ese problema.

Miguel Bosé reveló la afección que lo alejó de los escenarios durante casi 10 años.

La razón por la cual Miguel Bosé perdió la voz

Miguel Bosé dejó de brindar conciertos hace 8 años, cuando de pronto perdió la voz sin explicación alguna. Desde ese momento comenzó la búsqueda de alguien que le dijera porque le estaba ocurriendo eso con su principal herramienta de trabajo. Fue así que después de todos estos años buscando el origen de su afección, los doctores dieron llegaron a la conclusión que su voz había desparecido por una infección de una muela. "Resulta que para ponerme un implante me taladraron el hueso y por ahí, poco a poco, fueron entrando residuos y el tiempo se transformó en una infección que me dañaba toda la cara y bajaba hasta los intestinos", explicó el cantante.

Miguel Bosé se está recuperando y preparando para volver a grabar.

"Me quitaron la muela y al día siguiente la voz me había vuelto después de 8 años". Asimismo, antes de saber la razón por la que había perdido su voz, varios doctores le dijeron que podía ser por problemas emocionales, afección de los pulmones o reflujo. "Lo probé todo y viajé por todo el mundo visitando a los mejores médicos de Milán, Londres, Madrid, México, Nueva York. Fueron ocho años viajando con una miseria tremenda en el alma porque había perdido la herramienta. Yo ya le pedía a Dios que si no podía cantar no cantaba pero que me devolviera la voz para que mis hijos supieran cual es el timbre de la voz de su padre, para poder comunicarme", expresó el artista.

Ahora, Miguel Bosé se encuentra en tratamiento para recuperar totalmente su voz, además de ir asistir a sesiones con la foniatra. "Tengo la intención de volver a grabar y a cantar. La foniatra me dice que estos años me he 'tragado' la voz y que tengo que ponerla en mi sitio para volver a mis plenas facultades. Me han dado un año de recuperación de espalda y voz y para el año que viene, en septiembre u octubre, arranco gira", aseguró el español.