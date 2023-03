¡Becky G está de festejo! Estos son sus mayores logros en 26 años

Desde hace varios años, la música de Becky G suena en todas partes del mundo. Con mucho esfuerzo y talento, la estrella logró lanzar canciones que no tardaron en convertirse en un éxito y que son bailadas por personas de diferentes edades. Sin lugar a dudas, se trata de uno de sus mayores logros durante su carrera musical.

Actualmente, la estrella está celebrando su cumpleaños número 26. Aunque aún es muy joven, la intérprete pisa cada vez más fuerte en la industria de la música y se prepara para continuar creciendo como artista femenina dentro del género urbano. Debido a que hoy está de festejo, vamos a recordar los mejores récords que alcanzó.

¡Becky G está cumpliendo 26 años! / fuente: instagram - iambeckyg

¡Estos son los grandes logros que alcanzó Becky G!

Comenzó sola desde abajo

Debido a que siempre sintió amor por la música, Becky G decidió crearse una cuenta en YouTube. Luego de subir diferentes videos musicales donde realizaba covers de otras canciones, la estrella comenzó a tener reconocimiento en 2011. Uno de sus videos llamó por completo la atención de Dr. Luke, quien le ofreció un contrato discográfico conjunto con Kemosabe Records y RCA Records.

Su sencillo debut oficial fue Becky from the Block, el cual fue lanzado en 2013 y recibió comentarios positivos. Ese mismo año lanzó su EP titulado Play It Again, y su segundo sencillo se estrenó en 2014. De esta manera, terminó llegando a lo más alto de la lista Latin Rhythm Airplay en los Estados Unidos.

Récords en ventas y premios

Su éxito comercial llegó en 2014 con Shower, el cual entró en el Top 20 de la lista Billboard Hot 100. El sencillo también recibió una certificación multiplatino de la Recording Industry Association of America, lo que denota dos millones de unidades vendidas en el país.

En 2017 llegó su éxito absoluto: Mayores, junto a Bad Bunny. Esta canción encabezó las listas de éxitos en España, Ecuador, Chile y El Salvador, al tiempo que alcanzó el número tres en la lista Hot Latin Songs de Billboard.

El 2018 llegó otro de sus grandes logros: Sin Pijama junto a Natti Natasha. Una canción que logró entrar en el top 5 de Hot Latin Songs, alcanzó el puesto número uno en España y el top 10 en varios países. Un tiempo después, Becky G logró su sencillo más alto en las listas de éxitos de Billboard Hot 100 con la canción Mamiii, una colaboración con Karol G.

Si nos enfocamos a los premios que obtuvo durante estos años, son los siguientes: dos American Music Awards, cuatro ASCAP Latin Awards, cuatro Latin American Music Awards, más el honorable Extraordinary Evolution Award, seis Premios Juventud y cuatro nominaciones de los Premios Grammy Latinos.

Colaboró con grandes artistas

Durante 2015, luego de haber lanzado sus primeros sencillos, la artista tuvo la oportunidad de estar al lado de J Balvin: se sumó a la gira de la estrella durante septiembre y octubre en Estados Unidos. También tuvo la oportunidad de colaborar musicalmente con Daddy Yankee, Christina Aguilera, French Montana, David Guetta, Natti Natasha, Karol G, Paulo Londra, Farruko, J-Hope de BTS, entre otros.