Las sospechas de divorcio entre Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez por polémico mensaje de su hijo Vadhir

El 2023 arrancó con varias separaciones dentro del ambiente artístico. Es así que parejas que habían estado juntas durante varios años, como Andrea Legarreta y Erik Rubín, o Tania Rincón y Daniel Pérez, anunciaron recientemente que habían puesto punto final a sus respectivas relaciones sentimentales. Estas figuras latinas se han sumado a la lista de famosos que decidieron finalizar sus historias de amor como Shakira y Gerad Piqué, y Tom Brady y la super modelo Gisele Bündchen. Es por ello que el hijo del actor mexicano Eugenio Derbez, Vadhir, mandó un polémico mensaje pidiendo normalizar los cierres de ciclos amorosos, lo que levantó las sospechas de divorcio entre su padre y Alessandra Rosaldo.

Si bien Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo son considerados uno de los matrimonios más sólidos del mundo del espectáculo, Vadhir, uno de los hijos del también productor, ha disparado las alarmas de los fans al dejar ver una posible crisis de pareja entre su padre y la cantante.

Vadhir Derbez pidió normalizar las separaciones.

Cabe mencionar que ante esta ola de separaciones, Eugenio Derbez celebró la manera en que Andrea Legarreta y Tania Rincón han manejado el tema de sus rupturas, ya que es costumbre que este tipo de situaciones terminen en conflictos mediáticos. “Ojalá que así fueran todas las separaciones. Con elegancia, con mucha cordura, cuidando tanto a la familia como a los hijos, o sea, hay mucho que aprender”, expresó el comediante.

El polémico mensaje de Vadhir Derbez

A estas declaraciones de Eugenio Derbez que causaron cierta inquietud entre sus fans, quienes comenzaron a especular sobre una posible crisis de pareja entre él y Alessandra Rosaldo, se le sumó un mensaje de su hijo Vadhir en el cual pidió normalizar las separaciones, ya que el joven de 30 años recordó que tiene padres en esta situación. “Que la gente trate de no terminar pues tan peleados en especial como cuando tienen hijos. La relación que han tenido ahorita mi hermana Aislinn y Mau cuando se separaron son un ejemplo”, dijo Vadhir en una entrevista brindada al programa "Ventaneando". Estas declaraciones de Vadhir Derbez levantó las sospechas sobre una posible separación entre su padre y la cantante, por lo que Alessandra salió a aclarar el tema.

Alessandra Rosaldo desmintió que ella y Eugenio Derbez tengan planes de separarse.

Esposa de Eugenio Derbez niega crisis de pareja

Asimismo, Alessandra Rosaldo decidió aclarar el tema en una entrevista con el programa "Ventaneando", donde habló sobre las especulaciones que se dan entorno a su supuesta crisis de pareja con el director mexicano. “Estamos viviendo como una etapa como de muchos cierres de ciclos, quizás eso es lo que está sucediendo a nivel general, yo me encuentro muy bien, o sea, no me voy a separar, estoy bien, en familia, muy contentos”, dijo Alessandra.

De esta manera, la vocalista de "Sentidos Opuestos", despejó toda duda sobre su situación matrimonial con Eugenio Derbez,

quien ante las declaraciones de su hijo ha preferido mantenerse al margen y no emitir ninguna opinión.