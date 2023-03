Gerard Piqué y un nuevo altercado con un paparazzi

El paparazzi español Jordi Martin se ha convertido en uno de los expertos con respecto a los pormenores que envuelven a la separación de Shakira y Gerard Piqué ya que desde que los padres de Sasha y Milan anunciaran su ruptura en junio de 2022, el también fotógrafo no le ha perdido pisadas a ambos sacando a la luz varias cuestiones que solamente él maneja.

Lo cierto es que mientras la colombiana es comprensiva con el trabajo que realiza Jordi, el ex jugador de fútbol ya ha tenido varios encontronazos a través de redes sociales con el periodista de espectáculos. Cabe recordar que hace unas semanas, el paparazzi ha amenazado con demandar al ex defensor del FC Barcelona por injurias y calumnias, luego de que éste compartiera una publicación en su cuenta de Twitter donde hacía alusión al pasado del reportero, época en la cual consumía drogas.

Jordi Martin ha tenido varios encontronazos con Gerard Piqué.

En un nuevo altercado con el ex de Shakira, esta semana Martin aseguró que casi fue atropellado por Piqué cuando estaba realizando una de sus acostumbradas coberturas. En el programa "El gordo y la flaca", el paparazzi mostró las imágenes en las cuales Gerard Piqué, quien se encontraba con Clara Chía a bordo de un vehículo, se dirigía a Jordi con gestos desagradables.

Luego de que el empresario saliera de la casa de sus padres a gran velocidad, Jordi emprendió una persecución tratando de obtener alguna declaración de Clara Chía o Gerard sobre el nuevo tema de Shakira en colaboración con Karol G. Fue así que desde la ventanilla, el reportero continuó preguntándole a la pareja por el nuevo hit de las colombianas, así como también por la abogada con quien el ex deportista habría tenido un desliz."Ambos se reían de mí, me insultaban y hasta me hacían señas obscenas", dijo Jordi de las reacciones de la pareja.

Jordi Martin es un experto en el triángulo amoroso Shakira-Piqué-Clara Chía.

Asimismo, Jordi Martin reveló que luego de este encontronazo callejero que tuvo con Gerard Piqué, el novio de Clara Chía consiguió su número de teléfono y le llamó para continuar con sus agresiones verbales."Me llamó diciéndome hasta del mal

que voy a morir, por cierto, esta no es la primera vez", contó Jordi a Lili Estefan y Raúl de Molina, conductores del programa de Univision.

Si bien nadie justificó la reacción de Piqué, muchos usuarios coincidieron que esta persecución emprendida por el periodista rozaba el acoso, razón por la cual la pareja se puso nerviosa. Sin embargo, el reportero, aseguró que estaba cumpliendo con su trabajo y aprovechó a hacerle un pedido especial a la compositora colombiana. "De corazón le pido a Shakira que esta nueva canción que ha hecho con Manuel Turizo no vaya dedicada a Gerard Piqué porque, el pobre, cada vez que me ve, se muestra alteradísimo", finalizó Martin.