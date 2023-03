Frederik Oldenburg habla sobre el supuesto embarazo de Carmen Villalobos

Hace unos días atrás, la actriz Carmen Villalobos compartió a través de sus redes sociales unas fotografías con su nuevo novio Frederik Oldenburg, las cuales llamaron la atención de sus seguidores, quienes de inmediato comenzaron a especular sobre la posibilidad de que la colombiana esté esperando un bebé. Ahora, el presentador venezolano habló sobre el supuesto embarazo del su pareja.

Cabe recordar que luego de 13 años de matrimonio, Carmen anunció en julio de 2022 que su relación sentimental con Sebastián Caicedo había llegado a su final. Fue así que a finales de enero pasado, la colombiana anunció su nuevo romance con el conductor de "Exatlón Estados Unidos", con quien desde ese momento no ha parado de presumir su amor.

Frederik Oldenburg y Carmen Villalobos se muestran cada vez más enamorados.

Lo cierto es que los fans de la protagonista de "Café con aroma de mujer" están siendo testigos de la nueva etapa amorosa de la actriz y coinciden en que la ven feliz a lado de su nuevo novio, a pesar de algunos comentarios malintencionados que recibió la pareja luego de la confirmación de su romance.

Si bien Villalobos y Caicedo nunca han brindado detalles de los motivos que los llevaron a tomar la decisión de separarse, mucho se ha hablado de que uno de los puntos en conflicto fue el tema de tener hijos, ya que la colombiana había exteriorizado en varias ocasiones que la maternidad no era una de sus prioridades. Ahora, los seguidores de la novia de Frederik Oldenburg se entusiasman con la idea de que se convierta en madre.

Y es que las más recientes imágenes compartidas por la estrella de telenovelas has dado mucho que hablar y es por ello que Frederik rompió el silencio y habló sobre el supuesto embarazo de la ex de Sebastián Caicedo.

La foto de Frederik y Carmen que levantó sospechas.

Frederick Oldenburg habla del "embarazo" de Carmen Caicedo

En una de las fotografías que publicó Carmen Villalobos, se puede apreciar que Frederik Oldenburg tiene sus manos sobre el vientre de ella, por lo que de inmediato, los fanáticos de la pareja comenzaron a especular sobre la posibilidad de que los famosos estén esperando su primer bebé.

Así fue que Frederik utilizó sus redes sociales para despejar todo tipo de dudas y dar por finalizar todo lo que se estuvo hablando sobre la posibilidad de que la pareja forme una familia. Aspi también su compañera de trabajo Adamari López le preguntó directamente al respecto a la situación de embarazo de Carmen, Oldenburg se encargó de disipar todo tipo de especulaciones.

La carismática conductora, encaró al presentador venezolano con la intención de dispersar las dudas en torno al embarazo de Carmen Villalobos. “¿Esa mano que tenías ahí no sé si le estaba cubriendo la pancita, si había comido mucho o qué pasa ahí?”, dijo Adamari. Por su parte, Oldenburg comentó lo que había ocurrido en el momento en el que le tomaron la foto. “Lo que pasa es que la mano iba un poquito más allá y me agarraron en ese momento ahí, no vayan a pensar otra cosa”, aclaró Frederik.