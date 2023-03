Anuel AA lanza nuevo sencillo que estaría dedicado a Karol G: "no eres Shakira ni yo Piqué"

El exponente del género urbano Anuel AA provocó la euforia de los usuarios en las redes sociales al lanzar su nuevo sencillo titulado "Más rica que ayer", el cual según las conjeturas a la que llegaron sus fans, al parecer estaría dedicado a su ex novia, la colombiana Karol G, quien recientemente estrenó "TQG" en colaboración con su compatriota Shakira.

La relación sentimental de Karol G y Anuel AA terminó hace dos años, sin embargo, luego del éxito lanzado recientemente por "La Bichota" y la barranquillera, el cual aparentemente está dirigido a sus ex parejas Anuel AA y Gerard Piqué, ahora llega lo que sería la respuesta a su ex novia por parte del reguetonero puertorriqueño, quien tuvo la colaboración en esta canción de Mambo Kingz y DJ Luian. la cual sería una respuesta para su expareja.

Anuel AA y Karol G fueron novios durante tres años.

¿Anuel AA le dedicó su nuevo sencillo a Karol G?

Tanto los fans de Anuel AA como de Karol G estuvieron atentos al lanzamiento del nuevo sencillo del puertorriqueño, que ni bien fue estrenado, comenzaron a analizar la letra de la canción y notaron que el ex de Yailin nombraba a Shakira y Gerard Piqué. El nuevo tema del boricua habla de una persona que sigue buscando a su ex pareja y le pide perdón por los errores que cometió durante el noviazgo, por lo que los seguidores coincidieron en que la composición está dedicada a Karol G.

Luego de 8 meses de matrimonio, Anuel AA y Yailin se separaron.

"Él no ha podido hacer que tú pare' de amarme, te diste cuenta que no es fácil olvidarme, yo te fallé y lo que has hecho es desquitarte, por eso ni te juzgo, tú ni puede' lastimarme. Si tú me perdona', te perdona' lo que hicimo', ustede' no son ni la mitad de lo que tú y yo fuimo'. Yo era un ignorante y manejarlo no supimos, a vece' lo que damo' no es lo que recibimos. Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quiere' sigo siendo el nene y me escribe. Tírame el DM, no pa' estar peleando, tú no ere' Shakira ni yo Piqué.

Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quiere", dice un fragmento del sencillo.

Karol G y Anuel AA mantuvieron un noviazgo durante más de tres años, sin embargo, en 2011 sorprendieron a todos sus fans

al anunciar su separación sin dar detalles de lo que les llevó a tomar esa decisión. No obstante, luego de su ruptura, se los siguió viendo juntos en diversos eventos por lo que muchos creían que los artistas volverían a retomar su relación, pero, cuando el intérprete de "La Jeepeta" comenzó a salir con Yailin, "La Bichota" se alejó, y tiempo después Anuel se casó con la dominicana.