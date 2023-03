Jeremy Renner se quebró al recordar el accidente que casi le cuesta la vida: el video

Jeremy Renner paralizó a todo el mundo del espectáculo hace unos meses luego del dramático accidente que puso en serios riesgos su vida. Después de largas semanas de luchar por sobrevivir, el actor pasó de un estado crítico de salud a ser dado de alta a mediados de enero, emprendiendo otro extenso camino de rehabilitación.

El pasado 1° de enero, Renner tuvo un accidente doméstico con un quitanieves de más de 7 toneladas y sufrió una serie de lesiones muy graves, entre las que se destaca un traumatismo torácico y otras afecciones ortopédicas que lo dejaron en la cuerda floja. Por estas horas, el artista concedió su primera nota exclusiva tras lo sucedido.

Se trata de una entrevista íntima y especial que se llamará 'Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview - A story of terror, survival and Triumph'. La misma se transmitirá el 6 de abril por ABC y Hulu, sin embargo por estas horas ya se mostraron varios avances del spot promocional.

Cuando la entrevistadora le pregunta qué recuerda de aquel accidente, Jeremy responde con contundencia. "Todo. Estuve despierto en todo momento", explica.

Este escalofriante relato no solamente saldrá a la luz con la palabra del actor de 52 años, sino que además tendrá declaraciones de su sobrino quien estuvo presente para socorrerlo en el accidente y la cruda llamada al 911 para pedir urgentemente asistencia médica, en la que se escucha de fondo al actor gemir del dolor.

También expondrán muchas otras y sensibles pruebas de las lesiones que Renner sufrió, desde las costillas y huesos rotos que sufrió en 14 lugares diferentes de su cuerpo, pasando también por los daños en su rostro, mandíbula, pulmón e hígado, este último completamente perforado.

Jeremy Renner estuvo al borde de la muerte tras sufrir un durísimo accidente a principios de 2023.

Es cierto que toda la charla promete erizar la piel de todos, sin embargo hay un momento en particular donde Renner se rompe en llanto. La entrevistadora le pregunta si es verdad que en un momento se comunicó con su familia a través del lenguaje de señas y le pidió disculpas, siendo este el punto más emotivo de los avances.