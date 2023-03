Esto es lo que opina Jennifer Lopez sobre ex Marc Anthony y Nadia Ferreira

Faltando pocos meses para que se cumpla el primer aniversario de matrimonio de Jennifer Lopez y Ben Affleck, la cantante se encuentra atravesando uno de sus mejores momentos en lo que se refiera a su vida personal. Y es que esta fecha que está próxima es sumamente especial para la también empresaria, ya que luego de una relación con todos los condimentos de un guion de película romántica, está compartiendo sus días junto al amor de su vida.

Asimismo, la ex pareja de JLo, el cantante puertorriqueño Marc Anthony disfruta de la vida a lado de su flamante esposa, la modelo paraguaya Nadia Ferreira, con quien se casó en enero pasado y con quien está esperando un hijo.

Si bien no se los ha visto compartiendo muy a menudo, Jennifer y Marc mantienen una relación de respeto y cariño en la que el nexo son sus hijos Emme y Max. Es así que personas que están en el círculo íntimo de JLo, aseguran que la cantante está muy contenta con la nueva vida que el salsero está llevando junto a la finalista de Miss Universo 2021. Este sentimiento también sería compartido por el intérprete de “Vivir mi vida”.

Desde el círculo íntimo de la ex pareja aseguran que las celebridades mantienen una “relación de padres saludable”, compartiendo responsabilidades en la crianza de sus mellizos. "JLo siempre ha querido lo que sea mejor para él. Ella está muy contenta por Marc y por Nadia. Y él siente lo mismo por Jen y Ben”, aseguró la allegada a la ex pareja en una conversación con el medio “ET Online”.

Según la fuente, JLo, Ben, Marc y Nadia están en sintonía buscando acomodar las cosas para inculcarle valores a sus hijos, donde también se incluyen los del protagonista de “Batman” con Jennifer Garner, Violet, de 17 años, Seraphina, de 14, y Samuel, de 11. "Están tratando de hacer lo mejor que pueden para reiterarles a sus hijos lo importante que es apreciar las cosas. Se quieren asegurar de que se les cuide a todos y que se sientan amados y apoyados", enfatizó la persona.

En una entrevista brindada en noviembre pasado, la “Diva del Bronx” reveló cómo sus hijos y los de Ben Affleck pasan tiempo con Marc Anthony y Jennifer Garner. "Lo que quiero cultivar con nuestra familia es que sus hijos tienen una nueva aliada en mí, y mis hijos tienen un nuevo aliado en él", expresó la cantante.