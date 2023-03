Este fue el logro profesional que alcanzó el hijo mayor de Dayanara Torres y Marc Anthony en Nueva York

Ryan y Cristian Muñiz son los hijos de Dayanara Torres y Marc Anthony, quienes son muy queridos por los fans de los famosos por haberlo visto crecer gracias a que su madre siempre ha presumido de ellos a lo largo de todos estos años.

Es así que hoy en día ambos ya son jóvenes independientes, que se encuentran en pareja y buscando hacerse un lugar en el mundo con sus respectivas profesiones, que de a poco van arrojando resultados positivos para la alegría de sus padres, quienes siempre los han apoyado en todos sus emprendimientos.

Dayanara Torres acompañó a su hijo Cris en esta experiencia exitosa inolvidable.

La semana pasada, Cristian Muñiz, hijo mayor de la ex Miss Universo y el cantante puertorriqueño, compartió a través de sus redes sociales un importante logro para su carrera en Nueva York.

Como de costumbre y como era de esperarse, Dayanara Torres reaccionó con satisfacción a este hecho que lo va posicionando a su hijo Cristian como artista de renombre en esta ciudad estadounidense. "Estoy tan orgullosa de ti", expresó en sus redes la conductora.

A través de sus redes sociales, Cris Muñiz, el hijo mayor de Dayanara Torres y Marc Anthony, celebró su logro alcanzado en Nueva York.

La “Escuela de Diseño Parsons” ha abierto sus puertas a las creaciones artísticas de Cristian Muñiz, quien celebró este logro en su cuenta de Instagram. "¡Estoy entusiasmado de tener mi trabajo expuesto oficialmente! Gracias a todo el mundo que vino a verlo", escribió el joven de 22 años acompañando una serie de fotografías de su trabajo.

Una de las personas que no podía faltar a la exposición fue Dayanara, quien está en la ciudad de los rascacielos acompañando el éxito de su primogénito. Asimismo, para la reina de belleza no es sorpresa que Cristian haya llegado hasta aquí, siendo parte de un evento tan importante como este. "¿Por qué crees que he guardado cada dibujo que hiciste desde que podías aguantar el lápiz con tus manitas", escribió la orgullosa madre.

Cabe destacar que Cristian Muñiz estudia y trabaja en Nueva York, ciudad donde reside junto a su pareja Kylie Jane Marco y Nini, una perrita a quien adoptó de mascota.