Cómo era el look hot que Florinda Meza usaba en la intimidad con Roberto Gómez Bolaños

El pasado 28 de noviembre se cumplieron ocho años del fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito y en su personaje más icónico de todos: El Chavo del 8. A pesar de su partida, quien fuera su mujer y gran amor, Florinda Meza, sigue recordándolo a través de sus redes sociales.

Y una de las recientes pero muy sorpresivas menciones que Florinda hizo hacia su difunto exesposo tiene que ver con un dato que reveló acerca de la intimidad que mantenía con el legendario comediante.

Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños estuvieron juntos por casi cuarenta años.

En una última publicación que dejó en sus redes, la actriz decidió subir una postal de ella misma vestida con el sensual look que enloquecía a Gómez Bolaños: vistiendo un catsuit ajustado al cuerpo, de lycra y con un estampado de leopardo.

"Esta era yo hace algunos ayeres. Mi Rober siempre me decía que yo era la mujer más hermosa del mundo. Me gustaría saber qué opinaría al verme ahora. Mis amados de la bonita vecindad virtual ¿Qué creen que me diría? Los leo...", escribió en su cuenta de Twitter.

Si bien el posteo recibió mucha aprobación por parte del público y también varios halagos, también hubo una parte que se manifestó en contra de la publicación que hizo Meza por estas horas.

Todo esto nos lleva a las controversias que representó la relación entre ambos artistas cuando comenzaron su romance, recordando que él todavía se encontraba en pareja con su ex y madre de sus hijos.

El infartante look de leopardo de Florinda Meza para enamorar a Roberto Gómez Bolaños.

Florinda conoció al humorista en el set de grabación y caracterizando a personajes también memorables como Doña Florinda, La Popis y tantos otros. Estuvo casi cuatro décadas junto a él, y siempre tuvieron una relación muy cercana a pesar de los muchos rumores y las versiones que giraron alrededor de ellos.

De hecho cabe recordar que, además de las múltiples infidelidades que se decía que cometía Gómez Bolaños, también causó un gran revuelo el fugaz romance que ella tuvo con Carlos Villagrán (alias Quico en el icónico sketch de El Chavo).